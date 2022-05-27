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Saydam: Döviz farkından dolayı devletin gelirleri azalmaz artar

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Mayıs 2022 Cuma 10:25
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Saydam: Döviz farkından dolayı devletin gelirleri azalmaz artar

ÖZEL HABER

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Saydam, “Bizde ekonomik ARGE yoktur. Döviz farkından dolayı devletin gelirleri azalmaz artar. “Rumlarda elektrik katma değeri yüzde 19’du ama 6 ay süreyle yüzde 9’a indirdi. Feragat etti gelirlerinden. Belli dar kesime de yüzde 5 yaptı. İşte sosyal devlet budur. Bizde yüzde 10. Madem elektrik artışlarının önüne geçilemiyor biraz feragat et aldığından. Elektrikte Petrolü alırken günlük kurdan ödedin, varil başı fiyat arttı tamam. Döndün sem tüm personel maaşlarını da koydun üzerine ve bir fiyat çıkarttın. Ama bir de akaryakıt değişim farkı çıkarttın. Bu nedir?” dedi.

Saydam, “Hükümet edenler teşvik edeceklerine durdurdular solar enerjiyi. Çünkü gelir kaynakları azalıyormuş. Bütün dünya yeşil enerjiye geçti. Bizimkiler gelirleri azalacak ve maaş ödeyemeyecekleri için hala daha fosil enerji kullanıyor. Külliyen yanlıştır. Böyle bir hesap formülü ile tarifeye konulması yanlıştır. En son kaldırmak zorunda kaldılar ve mahkemelik oldular. Dolayısıyla böyle bir karmaşanın içinde gidiyoruz” dedi.

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