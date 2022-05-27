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Saydam: Yapmazlarsa 1 Kuruş Para Alamayacaklar

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Mayıs 2022 Cuma 10:39
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Saydam: Yapmazlarsa 1 Kuruş Para Alamayacaklar

ÖZEL HABER

Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mali İşbirliği Protokolü hakkında konuşan Saydam, “Türkiye Cumhuriyeti ile 2001’den beri paketler yapıyor. Eğer içinde maddi para yoksa niye seni taahhüt altına alsın? Biz 10 taneden 1’ini bile yapmıyoruz. Bu ekonomik protokolü çok okumadım. Geçmişten gelen 9 tane protokolün, yapılmayanların tekrarıdır. Ama bugün bu işi beğenmeyenlerde dâhil hepsinin dolaylı dolaysız imzası var” dedi. 

Saydam, “Galiba bu son ekonomik pakettir. Yapmazlarsa 1 kuruş para alamayacaklar. Eğer önlem almazlarsa dibinde dibine vuracaklar. Geleceği kesinlikle iyi görmüyorum. Özellikle eylül ekimde daha zor güler bizi bekliyor. Biz zamanı hep boşuna harcıyoruz. Ne bir plan program var ne de bir öngörü. Allaha emanet gidiyoruz” eleştirisinde bulundu. 

Saydam, “27 sektörü ilgilendiren maddeler var. 27 ana başlığın altında 81 tane eylem var. Örneğin Zorunlu kredi kartı kullanımı diyor. Çünkü kayıt dışılık önlensin. Belirli bir rakamı zorunlu kılabilir. Ama biz 2019 yılında bunu teşvik için demiştik ki kredi kartıyla alışveriş yapana vergi iadesi yapılsın. Yasa geçti. 3 senedir 1 TL devlet ve maliye tüketiciye ödeme yapmadı. Bankalarla daha bankalar arası koordine edilemedi. O yüzden bankada sistem koordine değildir açıklaması yapıldı. 21. Yüzyılda bir şey yapılamadı mı?” diye sordu. 

Saydam, “Kamu maliyesinin başındakiler tüccar zihniyetli değildir. Bu yasa duruyor 2019’dan bu yana. Var mı bunu sorgulayacak bir muhalefet? Kamu maliyecileri bunu neden yapmıyor? Gelirleri azalacak diye. Bir plan, proje ve öngörü ile hareket edilmesi gerekiyor ama bu ülkede bu öngörü yoktur” dedi.

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