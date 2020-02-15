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Sayı 67’ye yükseldi

Japonya'da karantinadaki gemide 67 kişide daha virüs tespit edildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:09
Sayı 67’ye yükseldi
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Japonya’da basında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 285’e çıktı.

ABD’nin Tokyo büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının ülkeye geri dönüşü için ABD’nin yarın uçak göndereceği belirtildi. Açıklamada ABD vatandaşları için gönderilen uçağın pazartesi günü Tokyo’nun Haneda Havaalanından ayrılması bekleniyor.

Gemide 380 civarında ABD vatandaşının bulunduğu belirtildi.

Halihazırda 3 bin 500’den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat’a kadar sürmesi bekleniyor.

Gemi, 4 Şubat’ta karantinaya alınmıştı

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19’a rastlanmasının ardından 4 Şubat’ta karantinaya alınmıştı.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen Kovid-19’un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Çin’de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524’e, virüs bulaşan kişi sayısı 66 bin 492’ye yükselmişti.

Anahtar Kelimeler:
VirüsKoronavirüsÇinJaponya
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