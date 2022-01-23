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Sayım sürüyor... Yüzde 89,35'lik kısmı açıklandı

Sandıkların yüzde 89,35'lik kısmına göre, UBP, CTP ve DP başı çekiyor...

23 Ocak 2022 Pazar 23:32
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Sayım sürüyor... Yüzde 89,35'lik kısmı açıklandı
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KKTC halkı bugün sandık başına gitti…

Kıbrıs Türk halkı Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere vatandaşlar saat 18.00’e kadar oy kullandı.

Toplam 763 sandıktan 745’ü sayıldı ve yüzde 89,35’lik bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde:

UBP: 40,46 (25 vekil)

CTP: 32,03 (19 vekil)

DP: 7,38 (3 vekil)

TKP-YG: 1,51 (0 vekil)

BY: 1,68 (0 vekil)

YDP: 6,74 (2 vekil)

HP: 6,29 (1 vekil)

TDP: 3,91 (0 vekil)

KATILIM ORANI YÜZDE 58,23

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’ye yaptığı açıklamada ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 58.23 olduğunu açıkladı.

Şefik, seçime katılım oranının;

Lefkoşa’da % 60.07 , Mağusa % 54,40, Girne % 52.20, Güzelyurt % 58.30 , İskele % 62.24 ve Lefke’de ise % 62.18 olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 24.01.2022 00:54
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