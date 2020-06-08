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"Sayın Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmamız sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 13:59
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"Sayın Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmamız sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
  
Uluçay, Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği haberini almanın derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.


Meclis Başkanı Uluçay mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Süheyla Küçük, mücadele yıllarında Dr. Küçük’ün her zaman yanında olmuş, acılarla dolu olduğu kadar büyük zaferler de içeren tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi. Örnek kişiliği, mütevazılığı, ayni zamanda eş, anne ve kadın olarak tanıyan herkesin saygı ve hayranlığını kazanmış bir büyüğümüzdü. 
Sayın Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmamız sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Süheyla KüçükTeberrüken Uluçay
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