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SAYTEV Masa Tenisi Takımı Türkiye üçüncü liginde şampiyon oldu

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
SAYTEV Masa Tenisi Takımı Türkiye üçüncü liginde şampiyon oldu
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SAYTEV’in sponsor olduğu ve hocalığını Levent Menteş Baytaroğlu ve Zekai Soyadlı’nın üstlendiği KKTC Kültür ve Dayanışma Derneğibayanlar masatenisi takımı KKTC’de bir ilki başardı. Türkiye masa tenisi bayanlar 3’cü liginde şampiyon olan SAYTEV bayanlar masa tenisi takımı ilk kez ikici lige yükselen takım oldu.

Yağmur Aktunç, Sude Köknel, Şerif Kuyucu, Elif Töre ve iIvet Ivaylova Ilieva isimlerinden oluşan SAYTEV bayan takımı, 17 takımdan oluşan Türkiye üçüncü masa tenisi liginde mücadele etti. Ligin son ayağında altı maç yapan SAYTEV bayan masa tenisi takımı, altıda altı yaptı. Bütün maçlarını kazanan SAYTEV bayan takımı büyük bir başarı sağlayarak ikinci lige çıktı.

Bir değerlendime yapan yönetim kurulu üyesi Münevver Saydam, SAYTEV olarak bir ilki başarmanın gururunu yaşadıklarınıifade etti. Türkiye liglerinde oynayan ilk bayanlar takımı olarak bu sonucun büyük bir başarı olduğunu söyledi. Bu projeye başlarken amaçlarının Kuzey Kıbrısta eğer istenirse birçok şeyin başarılabileceğini ısbatlamak olduğu olduğunu söyledi. Özellikle toplum içinde daha farklı bir konuma yerleştirilmek istenen kadınlarımızın Türkiyede böyle bir başarıya imza atması bizi gururlandırdı dedi. Bu başarıya emek koyan herkese vakıf adına teşekkür eden Münevver Saydam bu başarının devamını diledi.

Muğla’da 20-21 Nisan tarihlerinde oynanan maçlar ;

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 – ÇORUM 1
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 – ISPARTES 0
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 – Büyük Kolej 2

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KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 – İskenderun 2
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3 – Gaziantep 0
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği 3-Hatay 1
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
SAYTEV
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