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SBA Polisi tarafından yakalandılar

Beyarmudu köyünden güneye kaçak geçen ancak SBA polisi tarafından yakalanarak KKTC'ye iade edilen zanlılar Salih Mavideniz ve Gürkan Artun , mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

15 Ocak 2020 Çarşamba 16:29
SBA Polisi tarafından yakalandılar

Beyarmudu köyünden güneye kaçak geçen ancak SBA polisi tarafından yakalanarak KKTC'ye iade edilen zanlılar Salih Mavideniz ve Gürkan Artun , mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ramazan Deniz, zanlılar Salih Mavideniz ve Gürkan Artun’un birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 12.01.2020 tarihinde zanlıların çalışmakta oldukları işyerinden izinsiz aldıkları motosikletle Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Salih Mavideniz’in 14.01.2020 tarihinde Akyar Sınır Kapısı’na giderek, Gürkan Artun’un ise SBA polisi tarafından Beyarmudu Sınır Kapısı’na teslim edildiğini belirtti. Polis, zanlı 1’in KKTC, zanlı 2’nin TC vatandaşı olduğunu belirterek ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanmasın 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 1000 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kişinin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Kamalı Haber)

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