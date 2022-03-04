Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi

Science for Kids, "Çocuk Bilim Atölyeleri" düzenliyor

Tanıtım resepsiyonunda çocuklar için DNA Modelleme ve Roket Tasarımı konulu iki uygulamalı Steam Atölyesi de yapıldı.

04 Mart 2022 Cuma 18:18
118 Okunma
Science for Kids, "Çocuk Bilim Atölyeleri" düzenliyor
banner108

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve SOS Cocukköyü Derneği tarafından yürütülmekte olan Genç Girişimcilere Teknik Destek Projesi çerçevesindeki küçük hibe programını kazanan 8 girişimden biri olan Science for Kids, "Çocuk Bilim Atölyeleri" düzenliyor.

“Steam” temalı atölyelerde çocuklara erken yaşta bilim sevgisinin aşılanması hedefleniyor. “Steam” temasında bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konuları entegre bir şekilde uygulamalı deneylerle işleniyor.

Projeyle ilgilidüzenlenen tanıtım resepsiyonuna; AB İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci, AB Hibe Projesi Uzmanı Özlem Çilsal, SOS Çocukköyü Derneği - Girne Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Övgü İnce, projeye destek veren İsmail Bayramoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ve İş Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen, çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

Tanıtım resepsiyonunda atölye çeşitleri ve gerçekleştirilecek “Steam” projeleri tanıtılırken, Science for Kids Direktörü Dr. Simge Davulcu yaptığı konuşmada hayallerinin hayata geçmesine olanak  tanıyan ve girişimcilerin yanında olarak destek veren, Avrupa Birliği’ne ve SOS Çocukköyü Derneği’ne teşekkür etti. Ayrıca Davulcu sözlerine sürdürebilir bir gelecek için Bilim ve Teknoloji eğitiminin önemine vurgu yaparak, düzenleyecekleri atölyelerde çocuklara erken yaşta uygulamalı bilim deneyleri yapma fırsatı sunacaklarını ekledi.

Tanıtım resepsiyonunda çocuklar için DNA Modelleme ve Roket Tasarımı konulu iki uygulamalı Steam Atölyesi de yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için anma gecesi düzenlendi
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için anma gecesi düzenlendi
Barçın: Tüm bu zamların nedeni UBP'nin yanlış yönetiminden kaynaklıdır
Barçın: Tüm bu zamların nedeni UBP'nin yanlış yönetiminden kaynaklıdır
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 114 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 114 yeni vaka tespit edildi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim