Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve SOS Cocukköyü Derneği tarafından yürütülmekte olan Genç Girişimcilere Teknik Destek Projesi çerçevesindeki küçük hibe programını kazanan 8 girişimden biri olan Science for Kids, "Çocuk Bilim Atölyeleri" düzenliyor.

“Steam” temalı atölyelerde çocuklara erken yaşta bilim sevgisinin aşılanması hedefleniyor. “Steam” temasında bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konuları entegre bir şekilde uygulamalı deneylerle işleniyor.

Projeyle ilgilidüzenlenen tanıtım resepsiyonuna; AB İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci, AB Hibe Projesi Uzmanı Özlem Çilsal, SOS Çocukköyü Derneği - Girne Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Övgü İnce, projeye destek veren İsmail Bayramoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç ve İş Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen, çocuklar ve aileleri katılım gösterdi.

Tanıtım resepsiyonunda atölye çeşitleri ve gerçekleştirilecek “Steam” projeleri tanıtılırken, Science for Kids Direktörü Dr. Simge Davulcu yaptığı konuşmada hayallerinin hayata geçmesine olanak tanıyan ve girişimcilerin yanında olarak destek veren, Avrupa Birliği’ne ve SOS Çocukköyü Derneği’ne teşekkür etti. Ayrıca Davulcu sözlerine sürdürebilir bir gelecek için Bilim ve Teknoloji eğitiminin önemine vurgu yaparak, düzenleyecekleri atölyelerde çocuklara erken yaşta uygulamalı bilim deneyleri yapma fırsatı sunacaklarını ekledi.

Tanıtım resepsiyonunda çocuklar için DNA Modelleme ve Roket Tasarımı konulu iki uygulamalı Steam Atölyesi de yapıldı.