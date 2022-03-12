Sebastian Vettel kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı

Bahreyn’deki Formula 1 test sürüşlerinde Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, savaş nedeniyle Ukrayna bayrağının renklerinden oluşan şerit, barışı simgeleyen işaretler ve “savaşa hayır” yazılı bir kask taktı.

Kaskın üstünde “John Lennon’ın Imagine” şarkısının sözleri ve alt bölümde ülkelerin bayrakları da vardı. Bu bayraklardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıydı.

Ancak Güney Kıbrıs Otomobil Birliği, Alman sürücüyü FIA’ya şikayet etti. Bayrağın kaldırılmasıyla birlikte Vettel’in ve Aston Martin takımının cezalandırılmasını talep etti.

Yaşanalar sonrası Vettel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını kaskından kaldırdı.