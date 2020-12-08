Şebeke suyuna deterjan döken şahıs tespit edildi

Lapta Belediyesi, dün sabah saatlerinde Çamlıbel su deposuna deterjan döken şahsın tespit edildiğini açıkladı.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, tespit edilen şahsın akıl sağlının yerinde olmadığı ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

“Çamlıbel su deposu’na deterjan dökülmesi ile ilgili bilgilendirme.

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen Çamlıbel Su Deposuna deterjan dökülme olayı ile ilgili polis araştırması neticelenmiştir. Söz konusu olayda Çamlıbel Polis Karakolunun yoğun çalışması sonucu, bölge sakini H.B ( Erkek 36) yapılan kovuşturma ve ifadeler neticesinde olayı itiraf etmiştir. H.B nin daha önce bölgede birçok konutta ve su vanalarında hasarlar yaptığı polis kayıtlarında görülmüştür. H.B nin akıl sağlığının yerinde olmadığı raporu mevcut tur.

Söz konusu şahısın bakıma muhtaç olduğu ve bir çok kez Sosyal Hizmetler dairesine bildirildiği fakat netice alınmadığından bahsedilmektedir. Belediye İdaresi söz konusu vatandaşımızla ilgili gerekli daire’ler ile görüşme ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için çalışma başlatmıştır.”