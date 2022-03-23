Seçim 1 yıl ertelensin!

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Ses Kıbrıs Web TV’de Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu.

Programda, Belediyeler Reformu Yasası’nı değerlendiren Yalınkaya, yıllardır verdikleri mücadelenin reform adı altında hiç edilmeye çalışıldığını kaydetti. ‘Biz buna izin vermeyiz’ diyen Yalınkaya, tek derdimiz Toplu İş Sözleşmeleri değil, belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır’ dedi.

Belediyeler uzun zamandır krizde!

Belediyelerde uzun zamandır kriz olduğuna dikkat çeken BES Başkanı, krizin şu anda bastırıldığını, sendikaların da buna zaman tanıdığını belirterek, belediyelerin çok uzun zaman önce sürdürülebilir olmaktan çıktığına dikkat çekti. ‘Bu yasa yıllardır konuşuluyor’ diyen Yalınkaya, Yasa’nın zamanında tadil edilmiş olmamasından dolayı bugün bu sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.

Önce sürdürülebilir yapı oluşturalım!

Belediye Reformu Yasası’nın şart olduğunu dile getiren Yalınkaya, bunun sadece sayı üzerinden konuşulduğunu ancak esas konuşulması gerekenin belediyelerin yapılanması olması gerektiğini kaydetti. Belediyelerin sağlıklı yapıya kavuşturulmasının elzem olduğunu dile getiren Yalınkaya, ‘önce sürdürülebilir bir yapı oluşturalım. Kriterlere uymayan belediyeler de birleştirilsin’ dedi.

HP belediyelerin katkılarına yansıtılsın!

‘Ortada kaynak yok’ diyen Yalınkaya, son yapılan zamlarla belediyelerin kaosa sürüklendiğinin altını çizdi. Hayat pahalılıklarının belediyelerin katkılarına yansıtılması gerektiğini söyleyen Yalınkaya, ‘son zamlarla belediyelerin beli tamamen büküldü’ diye konuştu’.

Belediyelerin yetkilerini artırın!

Belediyelerin bir birine bağlanmasıyla sorun çözülmeyeceğini, kaosun daha da artacağını belirten Yalınkaya, ‘çözüm belediyelerin yetkisinin artırılması ve etkin denetim yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Esas reform budur’ diye konuştu.

Görüşme olumlu geçti!

Dün İçişleri Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yalınkaya, önceki görüşmelere göre daha olumlu bir ortam yaratıldığını ve daha umutlu olduğunu dile getirdi. Görüşmelerin süreceğini dile getiren Yalınkaya, anlaşma sağlanamadığı takdirde Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceklerini vurguladı. Yalınkaya sözlerinin sonunda ‘devlet artık elini taşın altına koymalı’ ifadelerini de kullandı.

Seçim 1 yıl ertelensin

Yalınkaya aceleyle reform yapılmasının yanlış sonuçlar doğuracağına inanç belirtti ve seçimlerin en az 1 yıl ertelenmesi gerektiğini muhataplarına ilettiklerini açıkladı.

Yalınkaya, “Reform için konsensüs lazım. Biz CTP ile de görüştük. Başkan Tufan Erhürman bizi çağırdı. HP Başkanı Kudret Özersay ile de görüştük. Seçimin ertelenmesi, yasaların çalışılması ve reformun konsensüs ile hayat bulması gerektiğini söyledik. Bu konuda hem fikir olunabileceğini görüyoruz” dedi.

Kaynak : Ses Kıbrıs