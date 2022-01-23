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SEÇİM 2022! İşte YSK verilerine göre son durum

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

23 Ocak 2022 Pazar 20:31
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SEÇİM 2022! İşte YSK verilerine göre son durum
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 20 sandığa göre açıkladığı sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık: 763

Açılan sandık sayısı: 20

Oy Kullanan Seçmen:1877

KKTC Geneli Geçerli Oy:60674

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 37.54 -22776 oy

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP):% 25.00 -15166 oy

Demokrat Parti (DP):% 12.43 -7541 oy

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP):%1.69-1027 oy

 Bağımsızlık Yolu (BY):% 1.16 -701oy

Yeniden Doğuş Partisi (YDP):% 14.37-8721 oy

Halkın Partisi (HP):% 5.25- 3186 oy

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP):% 2.56- 1555 oy

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