Seçim heyecanı artarak sürüyor!

Murat Gezici’ye sormak istediğiniz soru varsa ve bu yazıyı sabah 08.50’den önce okuyorsanız, bu sabah Kanal T’de canlı yayın konuğum olacak, buyurun sorun...

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Lefkoşa’da dün sonuçları açıkladığı basın toplantısına katıldım.

Murat Gezici, yaptığı ankete çok güveniyor...

“Birinci turda sonuç değişmez ama ikinci turdaki sonuçtan emin değilim, Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar başabaş” diyor...

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Cümle aralarında, katılım oranının yüzde 60 civarında olacağını dile getiriyor.

Yani yüzde 40 veya yukarısı “seçime gitmeyecek”...

Gezici’ye göre “Kıbrıslı seçmen siyasilere ve siyasete güvenmiyor”...

Bu oran, “yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna cevap verip de UBP’yi yüzde 39’la ilk sıraya koyanlardan fazla... Kararsızlar ve küskünlerin toplamı yüzde 40; UBP yüzde 39...

Yani Gezici’nin anketine ve kendi değerlendirmesine göre – ki sonuçlara bakarsanız siz de aynı sonuca varırsınız – bu ülkenin en büyük siyasi gücü “küskün karasız seçmen”... İkinci sırada az farkla UBP!

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Aynı yorumu daha önce ben de yapmıştım; Ersin Tatar’ın “ilk turdaki rahatlığı” UBP kaynaklıdır.

Murat Gezici diyor ki, UBP’li seçmenin çok büyük bir kısmı kendi adaylarını destekleyecek...

İlk turda Tatar’ın alacağı oy oranı yüzde 32; yarın seçim olsa UBP’nin alacağı oy oranı yüzde 38...

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Efendim, Ersin Tatar, mesela o tefli cümbüşlü zikirimsi görüntü nedeniyle oy kaybeder mi?

Hayır!

Çünkü o zikirimsi görüntü Ersin Tatar taraftarı olan kimseyi rahatsız etmez...

Neden etmez?

Çünkü Ersin Tatar’a oy verecek olanların tamamı, “her davet edildiği mekana rahat bir şekilde gittiğini, herkesle samimi sohbetler ettiğini” bilir...

Ve bu seçimde, (bu da benim değerlendirmem), bir çoğumuz göz ardı ediyor ve küçümsüyoruz ama en etkili “oy” yöntemi, Ersin Tatar’ın yıllardır gerçekleştirdiği, “kapı kapı oy toplama” yöntemi olacak ki bir çok aday bunu ya yapmadı, ya yapamadı, ya yapmak istemedi ya da Serdar Denktaş gibi, zamanı pek fazla kalmadı.

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Partilerin olası oyları ile adayların ilk turdaki olası oylarına baktığımız zaman; CTP adayı Tufan Erhürman’ın partisinden ciddi oranda oy kaybı olduğu görülebilir... Kişi olarak bu saptamaya pek katıldığım söylenemez...

Aynı şekilde, DP’nin yüzde 6’larda, Serdar Denktaş’ın ise yüzde 3’lerde çıkmış olmasının “doğruyu göstermediği” kişisel inancındayım ki “asla kişisel saptamalarımı, bir anketle yarıştırmak” da istemem.

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Ancak şunu da göz ardı etmemek lazım; DP tabanında ciddi Kıbrıs Türk milliyetçiliği söz konusudur; mevcut “Türkiyeli – Kıbrıslı” çekişmesi, çatışması ya da yarışında, bu oyların Mustafa Akıncı cephesine gitmiş veya gidebilir olduğunu söylemek de hatalı bir saptama olmaz.

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Evet bu bir anket...

Murat Gezici, “artık değişmez” dese ve “ben başka anket çalışması yapmayacağım” diye eklese de, unutmamak lazım, KKTC’de son hafta, hatta son gece, çok ciddi değişiklikler olur.

Ancak yine unutmamak lazım, son hafta ve son gece bugüne kadar en çok UBP’nin işine yarayan “zaman dilimleri” olabilmiştir.

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Gezici’nin aratırmasına göre, Kudret Özersay’ın olası oyları ile partisi HP’nin olası bir seçimde alacağı oylar hemen hemen eşit... Bu arada Kudret hoca geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde anketleri en çok yanıltan adaydı, bunu da unutmamak gerekir... (Gezici’nin son anketine göre Kudret Özersay yüzde 10’un az altında oy alacak).

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Gezici’ye göre YDP’de üçe bölünmüş bir durum söz konusu... Bu da partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı’ya verilecek oyları düşürüyor. YDP, yarın seçim olsa neredeyse yüzde 9 oy alacak gibi... Arıklı ise yüzde 5’i zor geçiyor... Gezici’den Arıklı’ya bir de mesaj var; “Türkiyeli – Kıbrıslı ayrımcılığını körüklüyor...” şeklinde... Bence bu da dikkate değer bir saptama...

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Peki Akıncı?

Mustafa Akıncı’nın ilk turdaki yüzde 35’e yakın oyu nereden geliyor?

CTP’nin olası bir seçimdeki oyları yüzde 26; Erhürman’ın ise yüzde 16’ysa; demek ki bir kısmı buradan...

Yüzde 6 kadar TDP’nin oyları var...

E peki ötekiler?

UBP’den Tatar’a gitmeyecek olan yüzde 5 kadar oy, bu seçimde Akıncı’ya mı gidecek?

Mutlaka öyle olması gerekiyor...

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İlginç bir seçim yaşayacağız...

Sonuçları dün sanal ortamda paylaştım; altına “her renkten” yorumlar geldi...

Kimisi, “sokağın nabzı, Gezici’nin açıkladığı gibi değil” dedi.

Kimisi, “katılıyorum” diye açıkladı.

Kimisi, “huyumuz kurusun”, Gezici’ye küfretti; ki bazılarını silmeye çalıştım...

En garanti sonucu; 11 Ekim akşamı, 20.30 sularında ve akabinde de 19 Ekim akşamı aynı saatlerde alacağız...

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Heyecanlı bir yarış!

O kadar!

Bu yarışı izlemekten hepimiz de keyif alıyoruz!

Başka heyecanımız mı var?

Futbol eski zevki vermiyor...

Allah’tan BTM İkinci Lig’de Gaziveren lider; bir miktar heyecanımızı artırıyor; o da olmasa yani...

Oyna Gaziran!

Söylediğim gibi yazdım!

Doğrusu Gaziveren...

Kibarcası da bu...

Bildiğimiz; Gaziveran...

Ama sloganımız, “Oyna Gaziran!”.

Kısa ve hoş!

C’mon Gaziran!