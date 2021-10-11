Seçim için 6 Şubat önerisi

Hükümet nisap sorununu bir türlü aşamayınca meclis de açılamıyor.

Başbakan Ersan Saner, muhalefeti Meclis’e getirebilmek adına erken seçim tarihi konusunda yeni bir formül buldu. Nisan ayında seçimin yapılmasıyla ilgili alınan adhoc komite kararının geri çekilmesi ve 6 Şubat tarihinde erken genel seçim yapılması konusunda Başbakan Saner, partisi UBP’den yetkiyi aldı.

Saner’in bu konuyu bugün muhalefet parti başkanlarıyla istişare edeceği öğrenildi. Saner, saat 9.45’te siyasi parti başkanlarını toplantıya çağırdı.

Muhalefetin de 6 Şubat tarihine sıcak bakması durumunda meclise gelen Nisan kararı geri çekilecek ve yeni tarih Meclis’e sunulacak.

SES KIBRIS’ta yer alan habere göre muhalefet de bir an önce seçim konusunda hem fikir ve 6 Şubat tarihinde erken genel seçme sıcak bakılıyor..

Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/7955712/secim-icin-6-subat-onerisi