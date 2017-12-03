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Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak

Ocak 2018’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili Sandık Seçmen Listeleri bugün askıya alındı.

03 Aralık 2017 Pazar 13:25
Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak
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 Bugün, 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçime yönelik sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü. Listeler, bir hafta boyunca askıda kalacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı ve 14 Kasım’da başlayan seçim takvimine göre, kurulun adaylık başvurularını Cuma günü kabul etmesinin ardından YSK ve ilçe seçim kurulları, dün adayları geçici ilan etti ve bugün de sandık seçmen listeleri askıya alındı.

Adaylar, YSK’daki değerlendirmenin ardından 10 Aralık’ta kesinleşecek ve 11 Aralık’ta da ilan edilecek. Yine 11 Aralık’ta propaganda sırası için YSK huzurunda ad çekme işlemi yapılacak.

Erken Genel Seçim için resmi propaganda ise 12 Aralık’ta başlayacak.

Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar, 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak.

Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

8 PARTİ SEÇİME KATILACAK

Erken genel seçim sürecinde 8 siyasi parti adaylarını açıkladı.

UBP, CTP, DP, TDP, TKP-Yeni Güçler, HP, YDP ve MDP, 7 Ocak’ta halkın karşısına çıkacak.

YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise 2 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.

Bu seçimde ilk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi oldu. Seçmenler, ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya oy verebilecek.  Seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanılabilecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 16’sı Lefkoşa’dan, 13’ü Gazimağusa’dan, 10’u Girne’den, 5’i İskele’den, 4’ü Güzelyurt’tan ve 2’si Lefke’den seçilecek.

YSK, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimi askı öncesi nüfusu 230 bin 747; seçmen sayısını da 188 bin 688 olarak açıklamıştı.

KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 03.12.2017 13:36
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