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Seçim iptal oldu mu?

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açıkladı.

17 Mart 2020 Salı 15:47
1431 Okunma
Seçim iptal oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimin 6 ay ertelenmesi karalaştırıldı. Meclis Başkanı Uluçay, cumhurbaşkanlığındaki toplantıda Cumhuriyet Meclisi'nin bir çalışma yaparak seçimin 6 ay ertelenmesi yönünde karar almasının kararlaştırıldığını açıkladı

Uluçay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesi için çalışma yapılması konusunda anlaşıldı

- Meclis olarak çalışma tamamlanmasının ardından erteleme gerçekleşecek.

- Ülkemizin ve insanlarımız daha sağlıklı ve huzurlu olması için ortak bir çalışma takvimi çerçevesinde bir tedbirlerin sonuç vermesini umut ediyoruz.

- Kısa zamanda bir çalışma üretmek için bir çalışma öngördük. Hangi yol daha kısa olacaksa onu izleyeceğiz.

- Alınan tedbirlere birebir herkesin uyması gerekmektedir. Umarım tedbirler olumlu sonuç verir.

- Cumhuriyet Meclisi'ni gereken kararı alması için toplantıya çağıracağız.

Son Güncelleme: 17.03.2020 17:01
Anahtar Kelimeler:
SeçimTeberrüken UluçayKoronavirüs
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Gibri 2020-03-17 17:23:30

Hekes geçim ve sağlık derdinde , ne seçimi , pazar günümüzün içine etmeyin .

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