Seçim iptal oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçimin 6 ay ertelenmesi karalaştırıldı. Meclis Başkanı Uluçay, cumhurbaşkanlığındaki toplantıda Cumhuriyet Meclisi'nin bir çalışma yaparak seçimin 6 ay ertelenmesi yönünde karar almasının kararlaştırıldığını açıkladı

Uluçay’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesi için çalışma yapılması konusunda anlaşıldı

- Meclis olarak çalışma tamamlanmasının ardından erteleme gerçekleşecek.

- Ülkemizin ve insanlarımız daha sağlıklı ve huzurlu olması için ortak bir çalışma takvimi çerçevesinde bir tedbirlerin sonuç vermesini umut ediyoruz.

- Kısa zamanda bir çalışma üretmek için bir çalışma öngördük. Hangi yol daha kısa olacaksa onu izleyeceğiz.

- Alınan tedbirlere birebir herkesin uyması gerekmektedir. Umarım tedbirler olumlu sonuç verir.

- Cumhuriyet Meclisi'ni gereken kararı alması için toplantıya çağıracağız.