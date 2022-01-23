SEÇİM ÖZEL! Güzelyurt ve Lefke'de son durum ne?

Ülkede seçim için oy kullanma işlemi başladı.



Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.



Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor.

Kıbrıs Haber müdürü Gizem Özgeç, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yaşanan seçim atmosferini Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs Ortak yayınında değerlendirdi.

Özgeç, Güzelyurt ve Lefke seçime katılımın şu ana düşük olduğunu açıkladı.

Özgeç, öğleden sonra da katılımın artabileceğini aktardı.