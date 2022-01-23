SEÇİM ÖZEL! İskele'de son durum ne?

Ülkede seçim için oy kullanma işlemi başladı.



Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek. Kurulan 763 sandıkta 203 bin 792 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.



Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev alıyor.

'Gündem İskele' programı sunucusu Oğuz Köse, İskele bölgesinde yaşanan seçim atmosferini Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs Ortak yayınında değerlendirdi.

Köse, İskele bölgesinde seçime katılımın şu ana kadar yüksek olduğunu açıkladı.

Köse, öğleden sonra da katılımın daha da artacağını söyledi.