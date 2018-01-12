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Seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanıyor

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’de yayımlıyor.

12 Ocak 2018 Cuma 21:59
Seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanıyor
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7 Ocak’ta yapılan milletvekilliği erken genel seçim sonuçlarına itiraz süresinin 17.00’de dolmasının ardından, sonuçlar bugün yayımlanacak. 

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreteri Neşe Başkan’dan aldığı bilgiye göre,  sonuçlara yapılan dört itiraz YSK tarafından reddedildi. 

Başkan, UBP Gazimağusa milletvekili adayı Güneş Güneşoğlu, YDP Girne milletvekili adayı Fuat Tek, CTP Lefke milletvekili adayı Teoman Oktay ile YDP’nin sonuçlara itirazda bulunduğunu söyledi. 

Başkan, YDP’nin itirazı dışındakilerin reddedilmesinin  “somut veri ve delillere dayanmayan genel mahiyette ve muğlak olmalarından” ve “İlçe Seçim Kurulu yerine YSK’ya yapılmalarından” kaynaklandığını belirtti.

YDP’nin ise, sonuçların açıklanması sırasında yaşanan gecikme ve bazı sandıklarda oyların yeniden sayıldığına yönelik iddialarla ilgili itirazda bulunduğunu anlatan Başkan, bu itirazın, yaşanan gecikmenin teknik soruna dayanmadığı ve seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, herhangi bir sandıkta itiraz üzerine tekrar sayım yapılmadığının da gerekçede yer aldığını ifade etti. 

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