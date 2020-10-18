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Seçim suçu işleyenlerin sayısı 9'a çıktı

Daha önce açıklanan 5 olayın ardından 4 olay daha açıklandı.

18 Ekim 2020 Pazar 16:16
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Seçim suçu işleyenlerin sayısı 9'a çıktı

Seçim suçu işleyenlerin sayısı 9'a çıktı. Daha önce açıklanan 5 olayın ardından 4 olay daha açıklandı. Polis açıklamasına göre, 3 kişi kişinin daha oy pusulasını fotoğraf çektiği; 1 kişinin daha ise çektiği fotoğrafı sosyal medyadan da paylaştığı belirlendi.


Polis Basın Subaylığı’nın yeni olaylarla ilgili açıklaması şöyle:

“Gazimağusa'da 112 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin,  İskele'de 39 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin ve Zümrütköy'de 53 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin oylarını kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulalarının fotoğrafını çektikleri tespit edilmiştir.  

Kaplıca'da 4 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile fotoğrafını çekip oy pusulasını sosyal medyada yayınladığı tespit edilmiştir. 

Her dört olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.”

Son Güncelleme: 18.10.2020 16:34
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