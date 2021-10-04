Seçim Tarihi İçin Bile Toplanamadılar

ÖZEL HABER

Meclis Genel Kurulu toplanma girişimine rağmen başarılı olmadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışında olması nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu vekalet ediyor bu nedenle Meclis Genel Kurulunu açması gereken kişi CTP Milletvekili Armağan Candan. CTP’nin aldığı parti kararı nedeniyle Armağan Candan oturumu açmadı.

Bağımsızların destek verdiği UBP- DP- YDP hükumeti ise Bertan Zaroğlu ve Serdar Denktaş engeline takıldı.

UBP grup toplantısına katılan bağımsız vekillerin gündeminde de seçim vardı.

Saat 13:00 itibariyle meclis açma denemelerinde başarısız olan iktidar için seçim takvimi çalışmaya başladı.

Meclis iç tüzüğü gereği seçim tarihinin netleşmesi için dahi genel kurulun toplanması gerekiyor. Meclis 24 saat sonrası için açılamadan ertelenmiş oldu.