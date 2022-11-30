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‘Seçim ve Halkoylaması Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanan ‘Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 23:16
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‘Seçim ve Halkoylaması Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlandı



Yasa ile birlikte hayata geçirilen düzenlemeler şöyle:

“1. 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun 29 Kasım 2022 tarihli ve 114/2022 sayılı kararı uyarınca Belediye Meclisi Üyelikleri aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili İlçe Seçim Kurullarına 1 Aralık 2022, Perşembe günü Saat 18.00'e kadar yeniden başvurmak suretiyle, düzenlenmiş yeni listelerini sunabilirler.

2. Siyasal Partiler tarafından yukarıdaki (l)'inci fıkrada belirtildiği şekilde sunulan Belediye Meclisi Üyelikleri aday listelerini İlçe Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu 2 Aralık 2022 tarihinde saat 12.00'ye kadar geçici olarak ilan ederler. İlçe Seçim Kurulları kendi bölgelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonucunda, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda belirtilen adaylık koşullarında eksiklik veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu, geçici ilandan başlayarak 3 Aralık 2022 tarihinde saat 09.00'a kadar, alındı belgesi karşılığında başvuran kişiye veya bağlı olduğu partinin genel merkezine ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.”

Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete
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