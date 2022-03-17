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Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) seçim yasaklarının uzaması nedeniyle ertelenip de tarihlendirilemeyen sınavların 3 Nisan Pazar günü yapılacağını duyurdu.

17 Mart 2022 Perşembe 18:58
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Seçim yasakları nedeniyle ertelenen bazı sınavlar 3 Nisan’da yapılıyor
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KHK bu sınavların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 3 Nisan tarihinde yapılması öngörülen Hazine ve Muhasebe Dairesi İlk Atama Kadrosu Münhali olan III. Derece II. Sınıf Maliye Memuru sınavı ile Mahkemeler İlk Atama Kadrosu Münhali olan IV. Derece Ambar Memuru sınavlarının ise ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

KHK açıklamasına göre 3 Nisan’da yapılacak sınavların kadroları şöyle:

“Gelir ve Vergi Dairesi II. Derece I. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru, Gelir ve Vergi Dairesi    I. Derece Veznedar, Gelir ve Vergi Dairesi I. Derece Ambar Emini, Çalışma Dairesi    III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi I. Derece Hastane Amiri, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi III. Derece Kan Bankası Şube Amiri, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. Derece Diş Hekimi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi IV. Derece Patoloji Teknisyeni, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi IV. Derece Sıhhiye Müfettişi”

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