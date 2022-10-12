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"Seçim yasakları süresi 40 güne düşürüldü"

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugünkü toplantısında Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nı görüştü.

12 Ekim 2022 Çarşamba 20:56
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"Seçim yasakları süresi 40 güne düşürüldü"



İvedi olarak komite gündemine gelen yasa tasarısı onaylanarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildi.

Yasa Tasarısı’nda yer alan düzenlemelerle seçim yasakları süresinin kısaltılması hedeflendi, 60 gün olan seçim yasakları süresi 40 güne düşürüldü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, BRT’de ‘17.Saat’ programına katılarak komite çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Öztürk, 60 gün olan seçim yasakları süresinin 40 güne düşürüldüğünü belirtti ve yasa tasarısına ilişkin düzenlemelerin oybirliğiyle Genel Kurul’a sevk edildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiYasa Tasarısı
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