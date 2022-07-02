Öztürkler, “Araziyi veriyorsunuz ama oradan yıl geçmez, su ve elektrik altyapısı geçmez. O insan orada konut yapsa da nasıl yaşayacak? Yakında ihale süreçleri başlayacak. Seçim yasakları girmeden önce 4-5 köyde altyapı çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Öztürkler, tüm kırsal kesim arsaları için genel bir çalışma başlattıklarını, yeni bütçede, tüm kırsal kesim altyapı çalışmalarını tamamlamak için kaynak talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Sıkça sorular vatandaşlıklar konusuna değinen Öztürkler, hak sahiplerinin sorun yaşamaması için çaba sarf ettiklerini ama Bakanlar Kurulu’nun gündeminde istisnai vatandaşlık verilmesinin olmadığını söyledi.

Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Seçim yasaklarından önce çalışmalar tamamlanacak”

Kırsal kesim arsası dağıtılması konusunda altyapı koşullarının önemine dikkat çeken Öztürkler, “Kırsal kesim arazisi dağıtırsın ama önemli olan altyapı koşullarının yerinde olup olmadığıdır. Günümüzde bu çok daha önemli noktaya geldi. Çünkü ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz içinde KKTC vatandaşlarının konut alma haklarıyla ilgili de çalışmalar yapılmalıdır. Gerek sosyal konut projeleri olsun gerekse kırsal kesim arazileriyle ilgili olsun. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Bu arazilerle ilgili elektrik, su ve yol altyapıları olması gerektiğine değinen Öztürkler, kırsal kesim arsalarının altyapısıyla ilgili bir bütçe bulunduğunu, bunun yeterli olmadığını ama mevcut parayla ilgili bazı köylerde çalışma yapılacağını söyledi.

Öztürkler, “Araziyi veriyorsunuz ama oradan yıl geçmez, su ve elektrik altyapısı geçmez. O insan orada konut yapsa da nasıl yaşayacak? Yakında ihale süreçleri başlayacak. Seçim yasakları girmeden önce 4-5 köyde altyapı çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Öztürkler, tüm kırsal kesim arsaları için genel bir çalışma başlattıklarını, yeni bütçede, tüm kırsal kesim altyapı çalışmalarını tamamlamak için kaynak talebinde bulunacaklarını vurguladı.

Öztürkler, tarımsal araziler için de bir hafta sonra başvuruların biteceğini hatırlattı.

“Bakanlar Kurulunun gündeminde istisnai vatandaşlık konusu yoktur”

Bakanlar Kurulu gündeminde istisnai vatandaşlık verilmesinin olmadığını anlatan Öztürkler, “Muhaceret Dairesi’nde yasal haklarını, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlayanların vatandaşlık işlemleri değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimler konusunda önemli adımlar arttık”

Belediyeler Reformu ve Belediyeler Yasası’na değinen ve üç önemli adım attıklarımı beliren Ziya Öztürkler, bu konuda yaşanan belirsizlikleri gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiği dönemde belediyelerin bütçelerinin geçmediğini anımsatan Öztürkler, yaşanacak sıkıntıları aşmak için süratle bütçelerin geçmesini sağladıklarını ardından da haziran sonunda belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarların yetki ve sorumluluklarının sona ereceğini dikkate alarak, herhangi bir karmaşayı engellemek için Seçim ve Halkoylaması Yasasında değişikliğe giderek bu süreyi kasım ayına uzattıklarını belirtti.

Bunun ardından ise yerel seçim tarihinin belirlendiğini ifade eden Öztürkler, “Belediyelerin birleştirilmesine çok müdahil olmadım. Meclisteki Ad-Hoc komitenin raporunu bekliyorum, ona göre hareket edilecek. Belediyeler Yasası’nda harçları asgari ücrete endeksleyeceğiz” dedi.

“Pasaportlarla ilgili çip sorunu devam ediyor”

Çip eksikliği nedeniyle pasaport verilmesi konusunda yaşanan sıkıntının sürdüğünü ifade eden Öztürkler, “Tüm dünyada çip konusunda sıkıntı yaşanıyor, bu nedenle gerçekten pasaportu ihtiyacı olanlara veriyoruz. Daha önce anlaşma yapılan Avustralya’dan örnekleri getirdik. Türkiye ile de çalışma yapıyoruz. Çiplerin yazılımlara uyumlu olup olmadığı araştırılıyor. Sorunu en kısa sürede çözmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.