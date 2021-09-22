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"Seçimde açık ara birinci çıkacağız"

22 Eylül 2021 Çarşamba 09:02
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"Seçimde açık ara birinci çıkacağız"

YDP seçim startını dün akşam Dörtyol'da verdi...

YDP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı , Dörtyol'da buluştuğu kalabalığa hitap etti. Arıklı konuşmasında özellikle Dörtyol halkına teşekkür ederek bir önceki seçimde verdikleri desteği hatırlattı. Arıklı önümüzdeki seçimde de hem YDP üyeleri hem de kadınların emeği ile açık ara seçimden birinci çıkacaklarına olan inancını belirtti.

Arıklı ayrıca şunları söyledi: 

“YDP olarak kuruluşumuzdan itibaren en önemli sınavdan geçiyoruz. Dünyadaki kriz belli,  TC'deki ekonomik şartlar belli ve ülkedeki durum da ortada. Biz bu şartlar altında ekonomiyi yönetmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki tüm reform çalışmalarımız komitelerde çoğunluğumuz olmadığı için engelleniyor.  İstediğimiz adımları atamıyoruz, bazı engellerle karşılaşıyoruz. Ama bu süreçte bir şeyi başardık.  KKTC ile Anavatan arasındaki gümrükleri tamamen kaldırmak için gerekli antlaşmayı yaptık.  Kimse ekonomik ambargolardan bahsedemez. Türkiye Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma neticesinde her çeşit malı Anavatan TC ve başka ülkelere gönderebileceğiz.  Bize  bu süreçte her türlü ahlaksız itirafı attılar, atmaya da devam ediyorlar. Türkiye'den getirdiğimiz akaryakıt için kirli dediler. Her türlü algı operasyonunu yaptılar. Kirli olan yakıt değil, sizin ruhunuzdur.  Günlerdir bizi istifaya davet ettiler, her türlü iftirayı attılar. KIBTEK'te görev alan bütün arkadaşlarımızı suçladılar. Başbakanlık Denetleme Kurulu gerekli açıklamayı yaptı, akaryakıtın temiz olduğu ortaya çıktı. Şimdi muhalefet ile birlikte bize bazı suçlamalar yönelten sivil toplum örgütleri  sendikalar bizlerden özür dileyecekler mi?  Şunu bilmeliyiz arkadaşlar. Yola çıkarken de böyle demiştik...Biz ya örs olacağız ya çekiç asla dövülen demir olmayacağız. Şu anda YDP olarak rüştümüzü ispat ediyoruz.  İnşallah Allah izin verirse 10-15 milletvekiliyle seçimi kazanırsak  KKTC'de tarih yazacağız.  Bu süreçte ne yazık ki içimizden birkaç tane kardeşimizi kandırdılar, onlara parti kurdurdular. Ama biz YDP olarak dimdik ayaktayız.  Yolumuz açık olsun" dedi

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