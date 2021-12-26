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Seçime katılacak siyasi partilerin BRT’deki yayın sıraları yarın belli olacak

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki sırası ve BRT’deki yayın sıraları yarın saat 12.00’de belirlenecek.

26 Aralık 2021 Pazar 11:51
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Seçime katılacak siyasi partilerin BRT’deki yayın sıraları yarın belli olacak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada,  “5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52(1)(B) ve 96(1)(A) maddeleri uyarınca siyasal partilerin oy pusulasında yer alacağı sırayı ve Bayrak Radyo ve Televizyonunda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırasını  belirlemek üzere Yüksek Seçim Kurulunda 27 Aralık 2021 Pazartesi günü, saat 12.00’de ad çekilecektir” denildi.

Açıklamada, belirlenmiş olan sıranın, seçimin ve propaganda sürecinin her aşamasında, tüm faaliyetlerde kullanılacağı da vurgulandı.

YSK, siyasal parti temsilcilerinin ad çekme sırasında hazır bulunabileceklerini de duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
23 Ocak 2022
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