Seçimi kim kazanır?

Makalemizin başlığında bir soru var.. Cevabını merak ediyorsanız en son satırda cevabı mevcut..

Ama size tavsiyem cevap için yazının sonuna hemen bakmayıp, makalenin devamını okumanızdır..

Çünkü bu seçimi kazanacak kişilerin bazı meziyetleri olması gerekiyor…

Konumuzda bu zaten..

Yerel seçimlerle ilgili resmi propaganda süreci başlayınca “O zaman biz de artık seçim tahminlerine başlayabiliriz” diyerek bu makaleyi kaleme alalım dedik..

18 bölge için seçimi “şu aday kazanır” şeklinde bir tahminde bulunmayacağız.

“Ama bu yazının tamamını okuyan herkes kendi beldesinde seçimi kimin kazanacağını tahmin edebilecek” diyerek bir iddiada bulunursak çok mu ileri gitmiş oluruz sizce?

Bizce gitmiyoruz, neden mi anlatalım…

Yerel seçimlerde partilerden çok, aday kimliği her zaman ön planda olur. Bundan dolayı da bağımsız adayların zaman zaman güçlü parti adayları arasında sıyrılıp seçimi kazandığını görürüz.

Elbette her bölgenin farklı hassasiyetleri vardır..

Mesela kırsalın seçim algısı ile merkezlerdeki algı bambaşkadır..

Partiler açısından büyük ilçedeki seçim sonuçları oldukça önemlidir.. Zira büyük ilçeleri kazanamazsanız kırsalda kazansanız bile sanki seçimi kaybetmiş gibi bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz..

Ondan dolayı merkezler özellikle de Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne sonuçları çok çok önemlidir..

Adaylar propagandanın başlamasıyla birlikte her beldede bir bir projelerini anlatıyor..

Oysa bu dönem projelerin yarışacağı bir dönem olmayacak..

Neden mi?

Çünkü belediyelerin hiç birinin kağıt üzerinde üretilen projeleri hayata geçirebilecek ekonomik güçleri yok da ondan..

Bunu halk çok çok iyi biliyor..

O nedenle ben seçildiğimde şu projeyi yapacağım diyerek vatandaştan oy istemek bana göre gereksiz bir efor kaybıdır..

Bu seçimde özellikle de merkezlerde seçimin galibini ortaya çıkaracak nokta, adayların seçmenlerle kuracağı bağdır..

Bu bağı en iyi şekilde kuran, seçmeni en sıcak şekilde kucaklayan adaylar ipi göğüsleyecektir.

Çünkü Lefkoşa’da da, Mağusa’da da, Girne’de de, Güzelyurt’ta da yarış son güne kadar belli ki at başı gidecek.

Hal böyleyken, bu seçimde seçmen ile sıcak ilişkiyi kim daha iyi kurabilirse, kim samimi olmayı başarıp seçmene bu duyguyu verebilirse, kim seçmeni inandırabilirse seçimin galibi o olacak..

Özetle, Bu seçimi ne partiler, ne de projeler kazanabilecek..

Bu seçimi “samimiyet” kazanacak dostlar, samimiyet!..