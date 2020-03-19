Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi kararının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyaset ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi için olağanüstü oturuma yarım saat ara verildi.
Seçimin ertelenmesi kararı komitede
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi kararının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyaset ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi için olağanüstü oturuma yarım saat ara verildi.
19 Mart 2020 Perşembe 11:49
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Bakanlıktan marketlerlerin açılış ve kapanış saatleri için marketçiler birliği ile ortak bir açıklama yapmasını bekliyoruz
Sayın vekiller marketler 6 da kapanacak mi?
Hastalık dört biryandan sarmış durumda bunlarda seçim mevki koltuk derdinde ne hırsmış be