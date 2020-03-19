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Seçimin ertelenmesi kararı komitede

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi kararının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyaset ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi için olağanüstü oturuma yarım saat ara verildi.

19 Mart 2020 Perşembe 11:49
1081 Okunma
Seçimin ertelenmesi kararı komitede

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi kararının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyaset ve Dışilişkiler Komitesi'nde görüşülmesi için olağanüstü oturuma yarım saat ara verildi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SeçimiKoronavirüsCoronavirüs
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Vatandaş 2020-03-19 12:04:08

Bakanlıktan marketlerlerin açılış ve kapanış saatleri için marketçiler birliği ile ortak bir açıklama yapmasını bekliyoruz

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Vatandaş 2020-03-19 12:10:40

Sayın vekiller marketler 6 da kapanacak mi?

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Lefke 2020-03-19 12:47:04

Hastalık dört biryandan sarmış durumda bunlarda seçim mevki koltuk derdinde ne hırsmış be

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