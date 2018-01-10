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Seçimlerde hep öndeydi sandığa gömüldü

UBP’li seçmen, bakanlıkları yaptığı dönemlerde adı birçok çetrefilli işe karışan Tahsin Ertuğruloğlu’nu sandıkta bıraktı. Şimdi ise merak edilen dokunulmazlığı kalkan Ertuğruloğlu’nun yargıya nasıl hesap vereceği?

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
Seçimlerde hep öndeydi sandığa gömüldü
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UBP’li seçmen, hem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı, hem de Dışişleri Bakanı olduğu dönemlerde adı birçok çetrefilli işe karışan Tahsin Ertuğruloğlu’nu sandıkta bıraktı. 

Seçimlerde hep öndeydi sandığa gömüldü

Bugüne kadar UBP’den Lefkoşa adayı olarak girdiği seçimlerde parti seçmeninin takdirini görerek birinci sırada ipi göğüsleyen Tahsin Ertuğruloğlu’nun son yıllarda adının birçok şaibeli işe karışması UBP’li seçmeni de kızdırdı. 

İcraatlarıyla büyük tepki topladı

Hafta sonu gerçekleşen Milletvekili Erken Genel Seçiminde sandıktan çıkmayı başaramayan Ertuğruloğlu, bir yerde ektiğini biçti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde Ercan Havaalanı’yla ilgili icraatlarıyla devleti on binlerce dolar zarara uğratan ve bu skandalı Ombudsman raporuna da yansıyan Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanıyken ise bir arkadaşının oğluna Casino izni almak için Bakanlar Kurulu’na baskı yapmakla  gündeme gelmişti. 

Akıncı için “Benim cumhurbaşkanım değil” ifadelerini kullanmıştı

Ertuğruloğlu yine Dışişleri Bakanı olduğu süre içinde Cumhurbaşkanı Akıncı için “Benim Cumhurbaşkanım değil” ifadeleriyle büyük tepki toplamıştı.

Dokunulmazlık kalktı

Bu arada bugüne kadar “Dokunulmazlık” zırhı arkasına saklanan Tahsin Ertuğruloğlu’nun milletvekili seçilememesi sonrasında gözler yargıya çevrildi. Ombudsman Emine Dizdarlı’nın raporunda yer alan ve Ertuğruloğlu’nun devleti zarara uğrattığı yönünde ortaya konan gerçekler ışığında, yargının nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sokaktaki insanın en küçük bir suç işlemesi halinde bağımsız yargı önünde hesap verdiği gözönünde bulundurulduğunda, Tahsin Ertuğruloğlu için de aynı mekanizmanın devreye gireceğine kesin gözle bakılıyor.

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Doğru Söz 2018-01-10 12:01:57

Amin!

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