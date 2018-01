“Seçimlerden sonra Kıbrıs sorununda hareketlenme yaşanacak"

Güney Kıbrıs, bugün başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Seçimde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanı sıra, AKEL adayı Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu olmak üzere toplam 9 aday yarışacak.

Kıbrıs’ın Güney’inde gerçekleşecek başkanlık seçimi sonrasında özellikle iki adayın alacağı oy oranı Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve çözüm isteyenler için oldukça önemli.

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Okan Dağlı, Güney Kıbrıs’ın başkanlık seçimi Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'ye değerlendirdi.

Seçim sonucunun belli olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in başkanlık yarışının galibi olacağını söyleyen Dağlı, yapılan anketlere göre başa baş yarışan AKEL destekli Stvros Malas’n mı yoksa çözüm ve federasyon karşıtlığını net olarak dillendirmese de babasının çözüm ve federal Kıbrıs karşıtı çizgisinden giden DİKO adayı Nikolas Papadapulos’un mu ikinci tura kalacağının önemli olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türkler için ikinci önemli olan hususun federasyon düşüncesini taşıyan iki adayın alacağı toplam oy oranı ve 2. tura kalması olduğunu söyleyen Dağlı, bunun en azından Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın geleceğe daha da umutla bakmasını sağlayacağını kaydetti.

“Seçimlerden sonra Kıbrıs sorununda bir hareketlenme yaşanacaktır”

Güneyde ki seçimlerde, 2. tura hangi adayın kalacağı konusunun ciddi bir merak uyandırdığını belirten Dr. Okan Dağlı, “Kıbrıs’ta çözüm ve federasyonu katıksız ve çok net savunan, AKEL destekli Malas mı yoksa çözüm ve federasyon karşıtlığını net olarak dillendirmese de babasının çözüm ve fedral Kıbrıs karşıtı çizgisinden giden DİKO adayı Papadapulos mu? Şu ana kadar göğüs farkıyla Malas’ın ikinci sırada gittiği yarışta hangi adayın 2. tura kalacağı bir yerde Güney Kıbrıs’ta çözüm ve federasyon düşüncesi için de ciddi bir kamuoyu göstergesi olacak” dedi.

Federasyon düşüncesini taşıyan iki adayın alacağı toplam oy oranı ve 2. tura kalmasının, her iki toplumun geleceğe daha da umutla bakmasını sağlayacağını söyleyen Dağlı, milliyetçi ve fanatik unsurların adayları Papadapulos, Lillikas ve ELAM adayı Hristu’nun seçimde ilk iki aday arasına kalamamasının seçimlerin ikinci turunda Güney’de yükselebilecek milliyetçi bir dalgayı da engelleyeceğini belirtti.

Güneyde yapılacak seçimlerden sonra Kıbrıs sorununda bir hareketlenme yaşanacağını ifade eden Dağlı, “BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu çerçevenin iki lider tarafından görüşme ve stratejik bir anlaşma için zemin oluşturabileceğini iki lider de reddetmedi. Bu çerçevede görüşmelerin başlamasını sağlayacak bir liderin seçilmesi umutlarımızın da sorunun çözümünün de devamını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“CTP, HP, TDP ve DP koalisyonu toplumu bölmeye çalışan ayrılıkçı unsurlara bir cevaptır”

Öte yandan 7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nin ardından başlanan hükümet kurma çalışmalarını da değerlendiren Mağusa İnisiyatifi Aktivisti Dr. Okan Dağlı, oluşan tabloda birçok seçeneğe rağmen iki hükümet modelinin ortaya çıktığını söyledi. 27 milletvekili ile kurulacak 4’lü koalisyon veya 26 milletvekili ile kurulacak 3’lü koalisyon dışında şu an için başka bir alternatif konuşulmadığını belirten Dağlı, bunda temel etkenin CTP ve HP’nin UBP’ne kapılarını kapaması olduğunu ifade etti. “DP’yi her iki durumda da anahtar duruma getiren bu iki seçenekten 4’lü koalisyon görüşmeleri seçimlerin hemen akabinde başlamış ve bugün itibarıyla temeli ve çatısı tamamlanmıştır” diyen Dağlı, “CTP, HP ve TDP kendinden emin olarak 27 milletvekiliyle çalışacak hükümet modeline sıcak bakarken, DP her iki tarafla müzakeresini Pazartesi akşamı yapılacak PM toplantısına kadar sürdüreceğe benzer” şeklinde konuştu. Dağlı, CTP, HP, TDP ve DP ile kurulacak, ayni zamanda toplumsal uzlaşmaya da hizmet edebilecek bir koalisyon modelinin toplumu bölmeye çalışan ayrılıkçı unsurlara da bir cevap olacağını ifade ederek, ülkedeki uzlaşı kültürüne de katkı yapacağını düşündüğünü belirtti.

“Ölü doğmuş bir hükümet modeli ülkede yeni krizler çıkarmaya aday olur”

“Buna karşın milliyetçi UBP ve ayrılıkçılıktan beslenen, milliyetçi fanatik unsurların kümelendiği köktenci YDP ile 26 sayısıyla oluşacak bir model, etnik ve dini unsurları politik malzeme yapıp toplumu kamplara bölebilecek bir potansiyeli içinde taşımaktadır” diyen Dağlı, böyle bir koalisyonun aritmetik açıdan da mecliste karar alacak ve yasa yapacak bir çoğunluğa da ulaşamayacağını söyledi. Bu koalisyon modelinin bütçeyi dahi geçiremeyecek, istese bile erken seçim kararı dahi alamayacağını söyleyen Dağlı, “meclisin kilitleneceği, ölü doğmuş bir hükümet modeli ülkede yeni krizler çıkarmaya da aday olacaktır” şeklinde konuştu.

Afrika gazetesi ve Mecliste yaşananlar...

Afrika Gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları da değerlendiren Dağlı, son bir haftadır yaşananların aslında uzun zamandır beklenen ve olması muhtemel olaylar olduğunu söyledi. “Adada toplum mühendisliğine soyunulmakta, yaşam tarzımız, sosyal yapımız, kültürümüz, irademiz ve demokrasi anlayışımız değiştirilmeye çalışılmaktadır” diyen Dağlı, geçen hafta bardağı taşıran son damladan sonra, fanatik ve köktenci bir güruhuun düşünceye ve meclise saldırıya geçtiğini belirtti. Güvenlik önlemlerinin aldırılmadığı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dahi can güvenliğinin olmadığı bir ortamın yaşatılmak istendiğini belirten Dağlı, “Kıbrıslı Türklerin bu saldırılara yanıt veremeyeceğini düşünenlerin yanıldığını Cuma akşamı büyük bir kitlesel gösteriyle görüp yaşadık, her türlü kötü hava koşullarına rağmen olağanüstü bir coşkuyla yapılan yürüyüş toplumda morallerin yükselmesine neden olmuştur” dedi.