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Seçmenler hangi sandıkta oy kullanacak?

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçmenler hangi sandıkta oy kullanacaklarını http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresinden öğrenebilecek.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:45
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Seçmenler hangi sandıkta oy kullanacak?
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İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler alındığı kaydedildi. 

Sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin 19 Ocak tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği açıklandı.

İlçe Seçim Kurullarının telefon numaraları şöyle: “Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 25. Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 40. Girne İlçe Seçim Kurulu: 612 20 56. Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 612 20 72. İskele İlçe Seçim Kurulu: 612 20 82. Lefke İlçe Seçim Kurulu: 612 20 98 “

YSK’nin 17 numaralı duyurusu aynen şöyle:

“23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net  ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerimizin ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecektir. İlçe Seçim Kurullarımız yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler almış bulunmaktadır. Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin,  19 Ocak 2022 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir”

Son Güncelleme: 10.01.2022 14:48
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