Seçmenler; kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetiyle oy kullanabilecek!

Yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve halk oylamasında, KKTC veya Federe Devlet döneminde alınan kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyetinden herhangi biriyle oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre, bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oy kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

El konulan belgenin onaylı bir fotokopisinin alınması ve ardından Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerektiği açıklandı.