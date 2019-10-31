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Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, bir araya geldi

31 Ekim 2019 Perşembe 19:58
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, bir araya geldi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında eğitim gören son sınıf öğrencileri, Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği’nin organize ettiği yemekte sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencileri motive etmek ve sektör temsilcileriyle buluşturmak adına düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Hüseyin Ciddi başkanlığındaki Mobilya Sanayicileri Derneği yetkilileri ve SSEML öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Geçtiğimiz aylarda Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Mobilya Sanayicileri Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan çalışmalarla okul atölye ihtiyaçları ve işletmelerde beceri eğitimi uygulamaları konusunda ortak çalışmalar yapılarak, öğrencilerin sektör temsilcileri ile buluşması sağlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu etkinlik sonunda yaptığı konuşmada Mobilya Sanayicileri Derneği ile imzaladıkları protokol ile ilk hedeflerinin bu alanda öğrenim gören öğrencileri sektörün temsilcileri ile buluşturmak olduğunu belirterek, organize edilen yemekle bu hedefe ulaşılması için bir adım atıldığını ve bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Öğrencileri sektöre entegre etmeleri gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini, bu bağlamda da staj sayılarının arttırılacağını ve öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde firmaların atölyelerinde daha fazla zaman geçireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, meslek liseleri müfredatının üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerinide sözlerine ekledi.

Öğrencileri ülkenin kurumsal firmalarına yönlendirmenin önemine de vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, görevlerinin gençleri ülkenin köklü firmaları ile buluşturarak, hem sektörü öğrencilere sevdirmek, hem de ihtiyaç duyulan yerli iş gücü için gerekli ortamı yaratabilmek olduğunu belirtti.

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