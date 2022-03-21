Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Hava daha da soğuyacak!
Kapat

Seder Terzioğlu hayatını kaybetti

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 20:58
137 Okunma
Seder Terzioğlu hayatını kaybetti
banner108

Türk Ajansı-Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu merhum Said Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu, 84 yaşında hayata veda etti.

Kıbrıslı Türklerin Milli Mücadele yılları sırasında sağlık çalışanı olarak uzun yıllar görev yapan Seder Terzioğlu, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

21 Aralık 1973’te Türk Ajansı-Kıbrıs’ı kuran Said Terzioğlu’nun da bu konuda en büyük destekçisi olan Seder Terzioğlu, ilk dönemde evindeki bazı eşyaları TAK’ta kullanılması için verdiğini, o yıllarda eşiyle birlikte büyük fedakarlıklar yaptıklarını aktarmıştı.

Seder Terzioğlu’nun cenazesinin, yarın Girne Nurettin Ersin Paşa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedileceği bildirildi.

TAK MÜDÜRÜ FEHMİ GÜRDALLI’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Ajansı-Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Seder Terzioğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Said Terzioğlu’nun her ölüm yıldönümünde onu andıklarını, ailesini ziyaret ettiklerini ve Seder Terzioğlu ile TAK’ın kurulduğu döneme ilişkin sohbet ettiklerini aktaran Gürdallı, Terzioğlu ailesi için TAK’ın, TAK için de  Terzioğlu ailesinin özel bir yeri olduğunu belirtti.

TAK’ın kuruluşundaki hizmetleri ve emekleri nedeniyle Said Terzioğlu ile birlikte eşi Seder Terzioğlu’na da minnet duyduklarını kaydeden Gürdallı, Seder Terzioğlu’na Allah’tan rahmet, kızı Hande Terzioğlu’na da sabırlar diledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 5 bin 286 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 5 bin 286 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
UBP Girne Kadın Kolları’nın yeni başkanı Burcu Başay Karakaya oldu
UBP Girne Kadın Kolları’nın yeni başkanı Burcu Başay Karakaya oldu
Rum Enerji Bakanlığı: 'Glafkos-2' yatağında yüksek kaliteli doğal gaz bulundu
Rum Enerji Bakanlığı: 'Glafkos-2' yatağında yüksek kaliteli doğal gaz bulundu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim