Sedye ile cezaevine gönderildi

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da, geçtiğimiz hafta içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen toplam 5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İkbal Selçuk Özşafak ile Sabit Can almış olduğu tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçları ile ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Özşafak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçları ile ilgili olarak mahkemeye ayakları kırık olduğu için sedye ile çıkarılan zanlı Can ise tutuklu yargılanmak üzere 45 günü geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı İkbal Selçuk Özşafak’ın 13 Haziran tarihinde Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde tespit edilerek, üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun her iki cebinde de kağıt parçaları içerisinde toplam 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Özşafak’tan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde konu maddeleri aynı gün zanlı Sabit Can’dan aldığının tespit edildiğini belirten Özdesoy, mesele ile ilgili olarak yine aynı gün zanlı Can’ın kalmakta olduğu eve gidildiğini söyledi. Özdesoy, zanlı Can’ın kalmakta olduğu evin kapısının çalınması üzerine evin içinden koşuşturma sesleri geldiğini söyleyerek, evin kapısının makul güç kullanılarak açıldığını ve eve girildiğini belirtti. Eve girildiği esnada zanlı Can’ın evin penceresinden atlayıp kaçtığının görüldüğünü ifade eden Özdesoy, zanlı Can’ın yan apartmanın damında tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Akabinde zanlı Can’ın kaçmakta olduğu güzergahta yapılan kontrolde atladığı pencerenin altında bulunan depo yanında kağıt parçaları içerisinde 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan Özdesoy, zanlı Can’ın da tutuklandığını belirtti. Özdesoy, zanlıların 14 Haziran tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsatarak, yürütülen ileri tahkikatta zanlı Can’ın 11 Haziran 2018 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin de tespit edildiğini açıkladı. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özdesoy, TC vatandaşı olan ve KKTC’de öğrenci olan zanlı Özşafak’ın uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, KKTC’de kaçak olarak bulunan zanlı Can’ın ise davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Sedye ile cezaevine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı İkbal Selçuk Özşafak’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 8 bin TL nakdi teminat ödemesine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Asafoğulları, zanlı Sabit Can’ın ise davaları görüşülünceye değin 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.