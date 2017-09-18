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Şefik: "Bizim sistemimiz Türkiye'ye yabancıdır"

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, KKTC'de FETÖ Terör üyesi KKTC vatandaşı olduğu takdirde bu kişilerin 'KKTC mahkemelerinde' yargılanması gerektiğine dikkat çekti...

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:19
Şefik: "Bizim sistemimiz Türkiye'ye yabancıdır"

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC vatandaşı FETÖ Terör Örgütü mensubu olması ve tutuklanması durumunda bu şahısların  “KKTC mahkemelerinde yargılanabileceğini” açıklamasıyla olası bir dava durumunda yapılması gereken dikkat çekti.  

KANAL T Haber Aktüel adına Yüksek Mahkeme Başkanı N. Ferdi Şefik’le konuşan Ferda Ekinci, gündemde bulunan KKTC’de FETÖ yapılanmasına değindi ve bu konuyla ilgili sorular yöneltti.  İşte o açıklama...

“Toplumda FETÖ konusunda hassasiyet var. Çeşitli gözaltına alınmalar ve tutuklamalar bulunmakta. Yüksek Mahkeme Başkanı olarak neler diyeceksiniz?”

"BİZİM SİSTEMİMİZ TÜRKİYE'YE YABANCIDIR"

Bu sorulara karşılık olarak ise Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik şunları söyledi;

“Konunun poliste olduğu, savcının mütaala verdiği, yerlerinin tespit edildiği konusunda duyumlar vardır. Bunların ne kadarı doğru, veya yanlıştır fikrim yoktur. Bu konuda yegane söyleyebileceğim; bizim ceza yasamız altında Bakanlar Kurulu, FETÖ’yü terör organizasyonu olarak adlandırdıktan sonra ülkemizde yargılamalar yapılabilir. Bizim mevzuatımız buna cevaz verir. Bana ‘bu konuda mümkün olur mu’ diye sorulduğunda bunun en önemli hususun KKTC’de yargılama yapıldığı taktirde eğer KKTC vatandaşı FETÖ’cü var ise KKTC mahkemelerinde yargılanması lazım. O raporu hazırlayan kişinin bizzat mahkememize gelip şehadet vermesi gerekir. Bizim sistemimiz Türkiye’ye yabancıdır. Bylock’tan bahsediliyor. Bu Bylock’un ne olduğu, nasıl tespit edildiği, nasıl çalıştığı gelip eğer varsa KKTC’deki zanlılarla ilgili bunun birebir birinci elden izah edilmesi gerekiyor. Bu konuda yol gösterecek olan Savcılık makamıdır. Bizim memleketimizde, bizim mevzuatımıza göre tanıklar geldiği takdirde KKTC’de yargılama olabilir.”

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Son Güncelleme: 18.09.2017 14:25
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