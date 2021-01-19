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ŞEFİK: “ESKİ SİSTEME DÖNÜLMELİDİR”

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 10:44
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ŞEFİK: “ESKİ SİSTEME DÖNÜLMELİDİR”

ÖZEL HABER

Erken seçim gündemini değerlendiren Şefik, “Bütün temennim pandemi koşullarının daha müsait olduğu bir zamanda seçime gitmektir. Seçim Yasası’nın da tadil edildikten sonra bir seçime gitmek temennisi taşıyorum. Burada da yetki Cumhuriyet Meclisi’ndedir. Milletvekilleri umarım bu konuya zaman ayıracaktır. Ben kendim YSK Başkanı olarak değil, seçim tecrübesi olan biri olarak kendi düşüncelerimi paylaştım. Benim düşünceme son yapılan iki tadilatın geri çekilerek, eski sisteme dönülmelidir” dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanma süresini de değerlendiren Şefik, “Bizim için süreyi geciktiren karma oyları ve tercih oylarının belirlenmesi ve sayılmasıdır. Bildiğim kadarıyla karma oyu siyasi parti başkanları sevmiyor ama milletvekilleri seviyor” dedi.

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