ŞEFİK: “ESKİ SİSTEME DÖNÜLMELİDİR”

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Erken seçim gündemini değerlendiren Şefik, “Bütün temennim pandemi koşullarının daha müsait olduğu bir zamanda seçime gitmektir. Seçim Yasası’nın da tadil edildikten sonra bir seçime gitmek temennisi taşıyorum. Burada da yetki Cumhuriyet Meclisi’ndedir. Milletvekilleri umarım bu konuya zaman ayıracaktır. Ben kendim YSK Başkanı olarak değil, seçim tecrübesi olan biri olarak kendi düşüncelerimi paylaştım. Benim düşünceme son yapılan iki tadilatın geri çekilerek, eski sisteme dönülmelidir” dedi.

Seçim sonuçlarının açıklanma süresini de değerlendiren Şefik, “Bizim için süreyi geciktiren karma oyları ve tercih oylarının belirlenmesi ve sayılmasıdır. Bildiğim kadarıyla karma oyu siyasi parti başkanları sevmiyor ama milletvekilleri seviyor” dedi.