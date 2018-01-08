Şefik: "Gece bitmedi. Hepimiz halen ayaktayız"

Rahme Çiftçioğlu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayri resmi seçim sonuçlarını açıkladı.

719 sandıktaki mühür ve karma oyların tümünün sandık kurulları tarafından sayıldığını kaydeden Şefik, bu sonuçların YSK 32 formları ile Yüksek Seçim Kurulu’na bildirildiğini belirtti.

Şefik, bu bilgilerin bilgisayarlara girişlerinin ve rakamsal sağlamalarının bugün saat 12.30 itibarıyla tamamlandığını ifade ederek, “Gece bitmedi. Hepimiz halen ayaktayız” dedi.

YSK 32 formlarında yer alan bilgilerin yüzde yüzünün bilgisayara girildiğini söyleyen Şefik, oy oranlarını “Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35.58, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 20,92, Halkın Partisi (HP) yüzde 17.08, Demokrat Parti (DP) yüzde 7.84, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 8.64, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 7, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler yüzde 2.68, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) yüzde 0.13 ve bağımsızlar yüzde 0.10” olarak duyurdu.

“RAKAMLAR KESİN DEĞİL, DEĞİŞEBİLİR”

Narin Ferdi Şefik, “Bu rakamlar kesin değil. YSK 35 ve 36’ların bilgisayara kaydıyla oran değişebilir” dedi.

Şefik, 719 sandıktan 419’unun ilçe seçim kurullarında YSK 36’larla bilgisayara kaydedildiğini belirterek, Lefkoşa’nın 219 sandığının 142’sinin, Gazimağusa’nın 185 sandığının 97’sinin, Girne’nin 149 sandığının 81’inin, Güzelyurt’un 55 sandığının 22’sinin, İskele’nin 82 sandığının 53’ünün, Lefke’nin 29 sandığının 24’ünün bilgisayara kaydolduğunu söyledi.

Şefik, “Bu akşama tüm resmi kayıtların neticelenmesi bekleniyor. Resmi kayıtlar girildikten sonra ilçelerdeki milletvekili sayısı da kesinleşir. Bu milletvekillerinin kim olacağı da belirlenir” dedi.

“1 KARMA OY PUSULASININ C CETVELİNE AKTARILMA SÜRESİ 20 DAKİKA”

Basında yer alan bilgilerin sadece mühürle ilgili oylarla sınırlı olduğunu, YSK’nın verdiği bilgide karma oyların da hesaplandığını vurgulayan Şefik, 1 karma oy pusulasının C cetveline aktarılma süresinin 20 dakika olduğunu belirtti.

“Bayağı karma oy kullanımı oldu” diyen Şefik, sonuçların açıklanmasının bu nedenle zaman aldığını kaydetti.

Narin Ferdi Şefik, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) ekibine, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ve ilçe seçim kurullarındaki görevlilere, sandık kurullarına ve Yüksek Mahkeme bünyesindeki Bilgi İşlem ekibine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Şefik, basının sorularını da yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, yeni seçim sisteminin sandık kurullarında görev yapanlara zor geldiğini belirterek, “6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu” dedi.

YSK Başkanı Şefik, seçim sonuçlarında saat 12.30 itibarıyla öğle saatlerinde basına açıklama yaparak hem gayrı resmi sonuçları açıkladı hem de soruları yanıtladı.

Seçim konusundaki en büyük sorunun YSK 32 formlarının sandıklardan YSK’ya ulaştırılması konusunda yaşandığını söyleyen Şefik, şunu ekledi:

“CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI”

“Seçim, sandık kurullarına tahmin ettiğimden zor geldi. Bugün sabah 3 büyük ilçede çok sayıda sandık kurulunda ciddi sorunlar yaşandı, yorgunluk ve uykusuzluk devreye girdi. Sandık kurullarında çalışanlar ne yapacaklarını bilemez konuma geldi. İlçe seçim kurullarının kendilerine yardımcı olmasını beklediler. Tabi buradaki ekipler de pazar sabahtan beri çalıştıkları için onların da kapasiteleri zayıfladı. Zaman uzadıkça süreç zora girdi.”

Bazı konularda çok kez izah ve ikaz yapılmasına rağmen sandık kurullarının hata yaptığını kaydeden Şefik, “Sistem sandık kurullarına komplike geldi. 6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu. Bu nedenle uzama söz konusu. Perde gerisinde olan kişiler zorlandı” dedi.

“PEK ÇOK OLAY VAR… SANDIK KURULU BAŞKANI UYUDU, ÜYELER ‘BEKLİYORUZ’ DEDİ”

Bu seçimde de fiziki sorunların yanı sıra çalıştırılan kişi sayısıyla ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Şefik, “Her seçim bunlar yaşanıyor. Şikayetler oluyor. Bazı sandıklar geç geliyor. Bir sandığa ‘YSK 32’niz gelmedi’ diye ulaşıldı. ‘Sandık kurulu başkanı uyudu, biz hiçbir şey yapamayız, bekliyoruz’ denildi. Bunun gibi pek çok olay var” şeklinde konuştu.

“YASADA BİZ DE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın mevcut hali konusunda görüşünün sorulması üzerine Narin Ferdi Şefik, “Bildiğim kadarıyla hemen hemen tüm partiler YSK’nın özellikle karma oylarla ilgili yorumuna katılmadı. Farklı olmasını bekliyorlardı. Şimdi, muhakkak bu yasayla ilgili değişiklik yapacak. Böyle bir beklentimiz var. Biz de bazı değişiklikler yapılmasını istiyoruz. Meclise, propagandanın ele alınması konusunda önerimiz de olmuştu” ifadelerine yer verdi.

SANDIK KURULUNDA GÖREV YAPANLARIN 30 SAATİ AŞKIN MESAİSİ…

Öte yandan bu sabahtan öğleye kadar Yüksek Seçim Kurulu’ndaki bekleyiş de sürdü. Oylar, torbalarla Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na taşındı. Bazı sandıkların oyları gün doğmadan bazılarınınki de saat 10.00 gibi getirildi.

Sandık görevlileri polislerle birlikte uzun saatler koridorlarda sandıklarını teslim etmek ve onay almak için bekledi. 30 saati aşkın süre çalışan sandık kurulu görevlilerinin bazıları koridorlarda bazıları da bekleme salonlarında uyuyakaldı. Görevliler, uzun saat bekledi, zaman zaman sinirler de gerildi.

Pazar sabah saat 07.00’den önce sandık başına geçen görevlilerinin sayımı ve sonuçları formlara işlemesi, 12 saati buldu. Başkan ve üyelerin Lefkoşa Seçim Kurulu’ndaki bekleyişi de neredeyse 4-5 saat sürdü. Sandıklarını teslim eden başkan ve üyeler, onay almadan buradan ayrılmadı.

Lefkoşa Yüksek Seçim Kurulu’na gelip oyları teslim edecek sandık görevlilerine sıra numarası da verildi ama sandıklarda çıkan sorun nedeniyle sıra numarası sistemi aksadı.

ANAYASAL SÜREÇ

KKTC’de dün yapılan seçimin ardından yeni meclisin ve yeni hükümetin oluşumu için anayasal süreç, sonuçların kesinleşmesiyle başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin kesin sonuçlarını Resmi Gazete’de ilan etmesinin ardından seçim sonrası anayasal süreç başlayacak ve milletvekili seçilenler mazbatalarını alacak.

Resmi Gazete’deki ilandan 10 gün sonra Cumhuriyet Meclisi, milletvekillerinin yemin etmesi gündemiyle çağrısız olarak, en yaşlı milletvekilinin başkanlığında yemin için toplanacak. Divan katipliklerini ise en genç iki milletvekili yapacak.

Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor.

Bu süreçte mevcut hükümet istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.