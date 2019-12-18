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Şefik “ Hukuk Reform Komisyonu hayat bulmalı”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Hukuk Reform Komisyonunun hayat bulması gerektiğini söyledi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:26
Şefik “ Hukuk Reform Komisyonu hayat bulmalı”

Şefik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en büyük sorunlarının kamudan kaynaklandığını bu nedenle Kamu Reformunun şart olduğunu vurguladı.

BRT 1 HD de yayınlanan “Hukuksal Görüş” programında günce konuları değerlendiren Narin Şefik. yasa yapmanın önemini vurgulayarak bunun için Hukuk Reform Komisyonu’nun kurulması, bunun için hizmet alımına gidilmesi ve gerekirse yurtdışından bilirkişilere danışılması gerektiğni söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en büyük sorunun kamudan kaynaklandığını ifade eden Şefik “Bunu herkes söylüyor, Yasaların Uzman kişiler tarafından hazırlanması gerekir, siyasi beklenti, birilerinin korunma dürtüsü olmadan ‘siyasilerden sendikalardan’ uzak bilirkişiler tarafından kamunun düzenlenmesi için çalışılması gerekir” dedi.

Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme olarak, Yüksek Mahkeme Yargıç sayısının artırılması ve Yargıtay Cezanın hayat bulmasını arzuladıklarını anlattı.

Denetimli Serbestlik Yasası konusuna atıfta bulunan Şefik, yasa yapılmadan önce tüm unsurların var olduğunun tespit edilmesi, ondan sonra yasanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Şefik “Belli konular tabu görülüyor, konular konuşulmayınca sorun çözülmez. Okullarda eğitim verilmesi gerekir. Bence bunun içerisinde aile içi şiddet, küçük yaşta da cinsel eğitim verilmesi gerekir. Bunları çocuklar erken yaşta bilip, kendisini korunması sağlanmalıdır” diye konuştu.
İnsan Hakları konusunda kadın örgütlerin daha aktif olmasını isteyen Şefik, Gece Kulüblerinin de toplumda konuşulmasının altını çizdi.

BRT/

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Şefik
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