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Şefik kurul üyeleri ile basın toplantısı yaptı

7 Ocak Milletvekili Erken Genel Seçimi’nde, resmi sonuçlar açıklandı...

09 Ocak 2018 Salı 17:52
Şefik kurul üyeleri ile basın toplantısı yaptı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin resmi sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, kurul üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını duyurdu.

UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin de 2 milletvekili çıkardığını açıklayan Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında, geçersiz oyların da yüzde 11.7 olduğunu söyledi.

Şefik, YSK’da ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara cuma günü saat 12.00’ye kadar itiraz süresi olduğunu bildirdi.

OY ORANLARI

Şefik’in açıklamasına göre partilerin aldığı oyların yüzdelikleri şöyle:

TDP 8.61,

MDP 0.13,

TKP YG 2.67,

UBP 35.57,

DP 7.83,

YDP 6.96,

HP 17.10,

CTP 20.97 

Kazanan milletvekillerinin isimleri de şöyle:

LEFKOŞA

UBP: Faiz Sucuoğlu, Ersin Tatar, Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu,  Zorlu Töre

CTP: Tufan Erhürman, Sıla Usar, Özdil Nami, Doğuş Derya, 

HP: Kudret Özersay, Tolga Atakan, Gülşah Manavoğlu

TDP: Cemal Özyiğit

DP: Serdar Denktaş

YDP: Bertan Zaroğlu

GAZİMAĞUSA

UBP: Sunat Atun, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner, Resmiye Canaltay

CTP: Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy

HP: Hasan Topal, Ayşegül Baybars

TDP: Hüseyin Angolemli

DP: Fikri Ataoğlu

YDP: Erhan Arıklı

GİRNE

UBP: Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Altuğra, Özdemir Berova

CTP: Fazilet Özdenefe, Fikri Toros

HP: Erek Çağatay, Jale Rogers

TDP: Zeki Çeler

DP: Koral Çağman

GÜZELYURT

UBP: Ali Pilli, Menteş Gündüz

CTP: Armağan Candan

HP: Hasan Büyükoğlu

İSKELE

UBP: Nazım Çavuşoğlu, Önder Sennaroğlu, Yasemin Öztürk

CTP: Biray Hamzaoğluları

HP: Mesut Genç

LEFKE

UBP: Aytaç Çaluda

CTP: Salahi Şahiner

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vatandas 2018-01-09 18:52:43

geçersiz oyların da yüzde 11.7 olduğunu söylediler. Yüzde 20 nin altinda olmasi imkansizdir isgal altinda anca bu kadar demokrasi amma yüzde 2 demelerini beklerdim gelisme var

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Vatandaşa cevap 2018-01-09 21:02:28 @vatandas

işgal altında deyince mutlu mu oluyorsun? Elini taşın altına sen de koy da daha iyi bir ülkede yaşayalım, ille de Rum'un yanında sığıntı olmayalım. Bu ne özenti arkadaş...

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Iskele genclik 2018-01-09 19:24:59

Lütfen bu sistem ilk ve son kez yapılmış olsun.insanlar ne yaptığını bilmeden sandığa gidip oy verdiler.gorevliler bile inaninki ne yaptıklarını bilmediler.ne kadar doğru sayım oldu mualla??

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