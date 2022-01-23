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Şefik: “Seçime katılım 58.23”

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 58.23 olduğunu açıkladı.

23 Ocak 2022 Pazar 19:25
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Şefik: “Seçime katılım 58.23”
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Şefik, Lefkoşa’da katılımın yüzde 60,07, Mağusa 54,40, Girne yüzde 52,20 Güzelyurt’ta 58,30, Lefke’de 62,18 İskele 62.24 olduğunu bildirdi.

Sandıkların kapanmasının ardından basına açıklama yapan Şefik, İlk olarak bir düzeltme yapmak istediğini belirterek, 15.30’da açıklanan İskele’deki yüzde 65.19 oranındaki katılım oranının yüzde 48 olduğunu kaydetti, karşılık için YSK adına özür diledi.

Şefik, şu anda elektrik kesintisinden ötürü bir sorun yaşanmadığını, Kıbtek’e anında müdahale için teşekkür etti.

Propaganda yasakları içinde yayın yapanlardan ikaz edilenlerin paylaşımlarını kaldırdığını ifade eden Şefik, ikaz edilip de kaldırmayanlar hakkında soruşturma işlemleri yapılacağını söyledi.

19.00’dan itibaren yayının serbest olduğunu ifade eden Şefik, YSK 32’ler gelince sonuç açıklamanın hızlanacağını da ifade etti.

“Şefik, “Uzun bir gece olacak, sandıklarda çalışanlara zor şartlarda görev kabul eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Şefik katılımı İyi bir oran diye değerlendirdi; "Umarım çok oy yanmaz ve rade sandığa yansır hayırlı olsun" dedi.

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