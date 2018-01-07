Şefik: “Seçmenin iradesini nasıl yansıttığını yarın göreceğiz”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken seçim için Şehit Tuncer İlkokulu 134 numaralı sandıkta oy kullandı.

Şefik, oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı. Bugüne kadar hep kendilerinin konuştuğunu ve seçmene nasıl oy kullanacağını açıklamaya çalıştıklarını belirten Şefik, “Bugün konuşma sırasının seçmende” dedi.

Narin Ferdi Şefik, seçmenin iradesini nasıl yansıttığını yarın görmüş olacaklarını kaydetti.

KATILIM ORANLARI

Şefik, sabah saatlerindeki katılım oranlarını da basınla paylaştı. Şefik, “En yüksek katılım 11.7 ile İskele’de. Katılım oranı Lefke’de 8.87, Lefkoşa’da 6.77, Güzelyurt’ta 8. 9, Girne’de 8.82 ve Mağusa’da 0.5 civarında” dedi.

Oranların gün içerisinde yükseleceğine inandığını belirten Şefik, seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.