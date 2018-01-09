Şefik, süreci anlattı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik resmi açıklamayı yaptı.

Olası itirazların değerlendirilmesinden ve sonuçların kesinleşmesinden sonra seçimi kazanan milletvekilleri Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Bu süreçte mevcut hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca onaylanana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASININ 10'UNCU GÜNÜNDE SAAT 10'DA

Anayasa’ya göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekilliği genel seçiminin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 10’uncu gün saat 10.00’da kendiliğinden toplanacak.

Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili ise katiplik görevlerini yerine getirecek.

Milletvekilleri bu ilk toplantıda ant içecek.

Hükümetin kurulma süreci iseCumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesiyle başlayacak. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak ve Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.

Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.