Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.242
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1097
EURO
4.4947
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

Şefik, süreci anlattı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik resmi açıklamayı yaptı...

09 Ocak 2018 Salı 18:18
Şefik, süreci anlattı
banner10

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik resmi açıklamayı yaptı.

Olası itirazların değerlendirilmesinden ve sonuçların kesinleşmesinden sonra seçimi kazanan milletvekilleri Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Bu süreçte mevcut hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca onaylanana kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANMASININ 10'UNCU GÜNÜNDE SAAT 10'DA

Anayasa’ya göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekilliği genel seçiminin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 10’uncu gün saat 10.00’da kendiliğinden toplanacak.

Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. En genç 2 milletvekili ise katiplik görevlerini yerine getirecek.

Milletvekilleri bu ilk toplantıda ant içecek.

Hükümetin kurulma süreci iseCumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline vermesiyle başlayacak. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak ve Bakanlar Kurulu’nun listesi tam olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak.
Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten iki tam gün sonra oylama yapılacak.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsim isim adaylar ve aldığı oylar
İsim isim adaylar ve aldığı oylar
Alsancak Belediyesi Cuma Günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapacak
Alsancak Belediyesi Cuma Günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapacak
Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...
Zabit “ölümsüz lider Dr. Fazıl Küçük” isimli eserini seslendirdi...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim