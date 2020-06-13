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Şeftali’de yeni rekor Dipkarpaz’da kırıldı

Dipkarpaz’da 8 metre 60 santim hazırlanan şeftali kebabı ile yeni rekor kırıldı

13 Haziran 2020 Cumartesi 14:26
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Şeftali’de yeni rekor Dipkarpaz’da kırıldı

Dipkarpaz’ da Ocak Başı Butik Kasap işleten İbrahim Güner ve arkadaşları bugün 8 metre 60 santim uzunluğunda şeftali kebabı hazırladı.

Geçen hafta Gazimağusa’da kırılan 6 metrelik şeftali kebabından sonra bugün de Dipkarpaz’da rekor denemesi yapıldı.  8 metre 60 santim  hazırlanan şeftali kebabı ile yeni rekor kırıldı.

Güner, vatandaşlara seslenerek “tandırını ve pideni al da gel” çağrısı yaptı.

Toplamda 4 kişilik ekip ile hazırlanan 8 metre 60 santim uzunluğundaki şeftali kebabı mangalda pişirildi.

Kaynak : Haber kıbrıs

Son Güncelleme: 13.06.2020 14:30
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Yemeklerişeftali Kebabı
Yorumlar
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ziya 2020-06-13 15:15:13

dünya kktc yi kıskanıyor. büyük müthiş başarı. ülkenin en büyük ihracat kalemi şef ali kebabı yine parmak ısırttı. rekorların devamını bekliyoruz.

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Vatandas 2020-06-13 16:13:26 @ziya

Eyya ne zannedding be. Singapur da kimmis biz yakinda Japonnari da gececeyig. Magarina Bulli, bullez badadez yanina da ac zivaniyacigi , peeee ,kim dutar be bizi. Hepsi gisganir ya bizi. "Be gavvolem bu Gibrislilar bizi gesdi" deller.

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Bir VAtandas 2020-06-13 14:49:12

Hah iste bizim en iyi becerbildigimiz isler bunlar. Kebap, sarki turku, gave icme, vs diger ulkeleri yakinda teknoloji ve bilimde geride birakacak bu ulke. Dunya ulkesi olacaz guzel gunler bizi bekliyor falan filan. Ye da bosveeeer.

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