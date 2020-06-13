Şeftali’de yeni rekor Dipkarpaz’da kırıldı

Dipkarpaz’ da Ocak Başı Butik Kasap işleten İbrahim Güner ve arkadaşları bugün 8 metre 60 santim uzunluğunda şeftali kebabı hazırladı.
Geçen hafta Gazimağusa’da kırılan 6 metrelik şeftali kebabından sonra bugün de Dipkarpaz’da rekor denemesi yapıldı. 8 metre 60 santim hazırlanan şeftali kebabı ile yeni rekor kırıldı.
Güner, vatandaşlara seslenerek “tandırını ve pideni al da gel” çağrısı yaptı.
Toplamda 4 kişilik ekip ile hazırlanan 8 metre 60 santim uzunluğundaki şeftali kebabı mangalda pişirildi.
Kaynak : Haber kıbrıs
Son Güncelleme: 13.06.2020 14:30
dünya kktc yi kıskanıyor. büyük müthiş başarı. ülkenin en büyük ihracat kalemi şef ali kebabı yine parmak ısırttı. rekorların devamını bekliyoruz.
Eyya ne zannedding be. Singapur da kimmis biz yakinda Japonnari da gececeyig. Magarina Bulli, bullez badadez yanina da ac zivaniyacigi , peeee ,kim dutar be bizi. Hepsi gisganir ya bizi. "Be gavvolem bu Gibrislilar bizi gesdi" deller.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Hah iste bizim en iyi becerbildigimiz isler bunlar. Kebap, sarki turku, gave icme, vs diger ulkeleri yakinda teknoloji ve bilimde geride birakacak bu ulke. Dunya ulkesi olacaz guzel gunler bizi bekliyor falan filan. Ye da bosveeeer.