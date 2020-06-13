Şeftali’de yeni rekor Dipkarpaz’da kırıldı

Dipkarpaz’ da Ocak Başı Butik Kasap işleten İbrahim Güner ve arkadaşları bugün 8 metre 60 santim uzunluğunda şeftali kebabı hazırladı.

Geçen hafta Gazimağusa’da kırılan 6 metrelik şeftali kebabından sonra bugün de Dipkarpaz’da rekor denemesi yapıldı. 8 metre 60 santim hazırlanan şeftali kebabı ile yeni rekor kırıldı.

Güner, vatandaşlara seslenerek “tandırını ve pideni al da gel” çağrısı yaptı.

Toplamda 4 kişilik ekip ile hazırlanan 8 metre 60 santim uzunluğundaki şeftali kebabı mangalda pişirildi.

Kaynak : Haber kıbrıs