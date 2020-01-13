Şehir magandaları tutuklandı!

Lefkoşa'da, elleriyle vurarak aracına zarar verdikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Hasan Diker’i darp edip, iş yerine zarar veren 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Girne Caddesi’nde dün gece 21.30’da meydana gelen olayla ilgili tutuklanan kişilerin Y.K.(E-29, T.M.K.(E- 24), H.U.(E-20) ve F.U.(E-21) olduğu belirtildi.

Diker’i ciddi şekilde darp eden kişilerin, iş yeri içerisinde bulunan televizyona, ellerinde tuttukları kemerlerle vurarak, hasara uğrattığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.