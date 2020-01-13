Şehir magandaları tutuklandı!

Lefkoşa'da, elleriyle vurarak aracına zarar verdikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Hasan Diker’i darp edip, iş yerine zarar veren 4 kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, Girne Caddesi’nde dün gece 21.30’da meydana gelen olayla ilgili tutuklanan kişilerin Y.K.(E-29, T.M.K.(E- 24), H.U.(E-20) ve F.U.(E-21) olduğu belirtildi.
Diker’i ciddi şekilde darp eden kişilerin, iş yeri içerisinde bulunan televizyona, ellerinde tuttukları kemerlerle vurarak, hasara uğrattığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Siktirin gidin artık bu coğrafyadan kanı bozuk millet