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Şehir magandaları tutuklandı!

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:53
Şehir magandaları tutuklandı!

Lefkoşa'da, elleriyle vurarak aracına zarar verdikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran Hasan Diker’i darp edip, iş yerine zarar veren 4 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Girne Caddesi’nde dün gece 21.30’da meydana gelen olayla ilgili tutuklanan kişilerin Y.K.(E-29, T.M.K.(E- 24), H.U.(E-20) ve F.U.(E-21) olduğu belirtildi.

Diker’i ciddi şekilde darp eden kişilerin, iş yeri içerisinde bulunan televizyona, ellerinde tuttukları kemerlerle vurarak, hasara uğrattığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Magan
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Gibri 2020-01-13 19:11:53

Siktirin gidin artık bu coğrafyadan kanı bozuk millet

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