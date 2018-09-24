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Şehir Plancıları, Kaplumbağa yumurtlama alanındaki inşaatın durdurulmasını talep etti

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Tatlısu’da caretta caretta için en önemli yuvalama alanlarından biri olan Mersinlik plajının dibinde, Öncelikli Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisinde başlanan inşaata, Çevre Koruma Dairesi’nin görüşü alınmadan ve yasalar göz ardı edilerek izni verildiğini iddia etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:13
Şehir Plancıları, Kaplumbağa yumurtlama alanındaki inşaatın durdurulmasını talep etti

Refikoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, Tatlısu bölgesinin doğal açıdan korunması gereken önemli bir bölge olduğunu ve Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi’nin de bu nedenle hazırlandığı söyledi. Bölgenin Çevre Dairesi tarafından da Öncelikli Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğine işaret eden Refikoğlu, şöyle devam etti:

“Bu inşaatın temelleri yeni atılmakta ve temellerin atıldığı yer maalesef adamızda iri-başlı deniz kaplumbağası (Carettacaretta) için en önemli yuvalama alanlarından biri olan Mersinlik plajının hemen dibinde yer almakta. Bu bina Özel Koruma Alanı ile ilgili yerel mevzuatlara kesinlikle aykırıdır ve kesinlikle Tatlısu ÖÇKB için Natura 2000 yönetim planının tavsiyelerinin dışındadır”

Refikoğlu, sözkonusu  dosya incelendiği zaman ÖÇKB içerisinde yer alan inşaatın, ÖÇKB kuralları ve Çevre Koruma Dairesi’nin görüşü alınmadan sadece Şehir Planlama Dairesi tarafından izinlendirildiğine işaret ederek, yapılan bu işlemin planlama esaslarına aykırı ve yasa dışı olduğunu belirtti.

Merter Refikoğlu, inşaatın durdurulmasını talep ettiklerini belirterek, “Sorumlu inşaat firmasına herhangi bir izin verilmemişse ve yapılan yasadışı ise, mevcut hasardan sorumlu olanlara karşı mümkün olan en güçlü yasal işlemin yapılmasını talep ediyoruz. Eğer izin verilmişse bu site için çevresel etki değerlendirmesinin bir kopyasını görmeyi  talep ediyor, ve bu iznin iptali için gereğini talep ediyoruz” dedi.

Refikoğlu, Tatlısu-Büyükkonuk Emirnamesi’nde bu bölgenin ÖÇKB olduğuna dair bir ibareye rastlanmadığını da iddia etti.

Belediyeler tarafından yapılan bazı çalışmaların bölgede geri dönüşümü imkânsız zararlar verdiğini da savunan Refikoğlu, Büyükkonuk Belediyesi’nin kazı aletlerinin bölge sahillerinde izinsiz kazılar yaptığını, karavan bölgesinin genişletildiğini, kalıcı inşaatlar yapıldığını, teleferik yapılması için inşaat faaliyetleri başlatıldığını ileri sürdü.

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Şehir Plancıları OdasıMerter RefikoğluTatlısuCaretta CarettaÇevre Koruma DairesiKaplumbağaYumurtalamaGündemKıbrıs
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