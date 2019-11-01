‘Şehirler ve Kokular’ sergisi açıldı

Proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden getirilen ürünler, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde sergileniyor.

‘Şehirler ve Kokular’ isimli final sergisi düzenlenen törenle Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci, Alanya’da gerçekleştirilen etkinliğe 81 ilden öğretmen ve öğrencilerin katıldığını anlatarak, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi olarak orada KKTC’yi temsil etmekten onur duyduklarını söyledi.

İneci, etkinlikte KKTC’yi tanıtma adına yerli ürünleri sergileme şansı bulduklarını belirterek, en öenmlisi de özel çocukların bağımsız yaşam için attıkları adımları görmekten mutlu olduklarını vurguladı.

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Simge Ağdelen de bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, orada yaşanan kültür kaynaşması ve gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Belediye olarak Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin farkındalık çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini kaydederek, yerel yönetim olarak ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarına işaret etti.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin 81 ilinden getirilen ürünlerin yer aldığı ‘Şehirler ve Kokular’ adlı sergi gezildi.

Sergi iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.

(BRT)