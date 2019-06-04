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Şehit ağabeyinin Kıbrıs'taki mezarını 45 yıl sonra fotoğraftan gördü

04 Haziran 2019 Salı 11:50
Şehit ağabeyinin Kıbrıs'taki mezarını 45 yıl sonra fotoğraftan gördü
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Kayseri'de yaşayan fotoğrafçı Hayrettin Doğan, Kıbrıs gezisi sırasında çektiği Kayserili Kıbrıs şehidinin mezarının fotoğrafını çerçeveleterek ağabeyinin mezarını daha önce görmemiş şehidin kardeşine bayram hediyesi olarak verdi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen Kayserili Osman Demir'in ağabeyi Şükrü Demir, ağabeyinin Kıbrıs'taki mezarını 45 yıl sonra kendisine hediye edilen fotoğrafta gördü.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen Osman Demir, Girne'deki şehitliğe defnedildi. Demir'in kendisinden üç yaş küçük kardeşi Şükrü Demir, maddi imkansızlıklar ve işleri dolayısıyla kardeşinin Kıbrıs'taki mezarını ziyaret edemedi.

45 yıl sonra kendisine hediye edilen fotoğraf sayesinde Demir, ağabeyi Osman Demir'in mezarını fotoğraftan da olsa görmenin buruk sevincini yaşadı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin kimlikte 1955 yazmasına rağmen yaşını büyüterek askere gittiğini söyledi.

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Ağabeyinin önce Isparta'da daha sonra da Osmaniye'de görev yaptığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Abim Osmaniye'den Kıbrıs'a gitti. Birinci harekatta yaralıydı, ikinci harekatta şehit düştü. Abimin cenazesi buraya gelmediği için ben burada ona geçen yıl bir mezar yaptırmıştım. Gerçek mezarını görmeye Kıbrıs'a gidemedim, mezarının fotoğrafını görünce hüzünlendim. Aileden Kıbrıs'a gidenler oldu ancak ben maddi sebeplerden, işten güçten dolayı gidemedim. Hayrettin Bey beni aradı, abimin şehitlikteki mezarının fotoğrafını hediye etmek istediğini söyledi. Fotoğrafı görünce bir hüzün hissettim. 3 yaş büyüğümdü, beraber büyüdük, beraber sığır güttük, çocukluğumuz öyle geçti."

Belediyede çalışan aynı zamanda da fotoğrafa merak duyan Hayrettin Doğan ise yıllar önce Kıbrıs'a gidip Girne Şehitliğinin fotoğraflarını çektiğini belirtti.

Şehit mezarlarının birinde şehidin Kayseri'den olduğunu gördüğünü anlatan Doğan, "Mezar taşında şehit Osman Demir'in Kayseri Yeşilhisarlı olduğu yazıyordu. Önce kaymakamlığa, sonra şehidin ailesine ulaştım. Kendilerine bu fotoğrafı bayram hediyesi olarak vermek istedim. Acılarını hafifletmez ama abisinden bir anı olarak kalır diye düşündüm." diye konuştu.

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