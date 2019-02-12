Şehit Aileleri Derneği’nden Limasol Direnişi’nin 55. yıl dönümü mesajı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Limasol Direnişi’nin 55’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürme mücadelesine kanlarının son damlasına kadar omuz veren Limasol mücahitlerinin destanını unutmamalıyız” dedi.

Limasol direnişini “Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürme mücadelesinde unutulmayacak bir savunma ve kahramanlık örneği” olarak nitelendiren Benan, şehitleri rahmetle andıklarını ifade etti.

Benan, “Bugünün kıymetini iyi anlayabilmek ancak geçmişte yaşananları iyi bilmekle olur. Gelecekte aynı acıları yaşamamak için geçmişin acı tecrübelerinden ders almak, dostu ve düşmanı iyi bilmek gerek” ifadelerini kullandı.